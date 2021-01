Napadalci na Kapitol prejeli visoko donacijo v bitcoinih

Čeprav identitete darovalca niso javno izpostavili, pa so opisali postopek identifikacije in navedli podrobnosti o donacijah. Informacije, ki so jih odkrili, kažejo, da domači ekstremizem ni izključno domač. Vlogo igrajo tudi mednarodne mreže, kar se odraža v državljanstvu tega ekstremističnega donatorja. Darovanje in poročila o načrtovanju napadov na Kapitol na komunikacijskih kanalih alternativne desnice prav tako kažejo, da so lahko domače ekstremistične skupine bolje organizirane in financirane, kot so mislili prej.

Američani in svet še niso pozabili napada velike skupine podpornikov Donalda Trumpa na Kapitol, v katerem je umrlo pet oseb, med njimi dva policista. Shoda se je udeležilo tudi nekaj uglednih članov alternativne desnice. Chainalysis je pridobil dokaze, da so številne skupine in posamezniki alternativne desnice prejeli velike donacije bitcoinov, in sicer v eni sami transakciji mesec dni pred izgredi, 8. decembra 2020. Dokazi kažejo tudi na to, da je bil donator zdaj pokojni računalniški programer iz Francije.

Čeprav še ni dokazov, da bi Fuentes vstopil v Kapitol – pravzaprav izrecno zanika vstop v stavbo – pa je bil prisoten na začetnem shodu, viden pa je bil tudi pred Kapitolom, ko so se začeli nemiri. Fuentes je na družabnih omrežjih tudi promoviral shod. Organizacija PBS ugotavlja, da je Fuentes svoje občinstvo spodbujal k ekstremnemu vedenju, da bi preprečil potrditev izvolitve Joeja Bidna , in celo nakazal, da bi morali ubiti državne zakonodajalce. Fuentesa je YouTube že prepovedal zaradi sovražnega govora, med drugim je zanikal holokavst in promoviral druge teorije zarote. Donacija 8. decembra, vredna več kot 205.000 evrov, je daleč največja donacija kriptovalut, ki jo je Fuentes doslej prejel. Prej je največji znesek, kar ga je kdaj prejel v enem mesecu, znašal 2.220 evrov.

8. decembra 2020 je donator v eni transakciji poslal 28,15 bitcoinov – v času prenosa je bila vrednost približno 428.000 evrov – na 22 ločenih naslovov. Mnogi od teh naslovov pripadajo skrajno desničarskim aktivistom in osebnostim na internetu. Med njimi je tudi Nick Fuentes , ki je v času nakazila prejel 13,5 bitcoinov – v vrednosti približno 205.000 evrov –, a tudi več drugih je prejelo znatna sredstva, med njimi protimigracijska organizacija VDARE, alternativno desničarski streamer Ethan Ralph in več oseb, ki jih še niso identificirali.

Kdo je skrajni darovalec?

Ekstremistični donator je svojo donacijo financiral s kriptovalutami s francoske borze, ki jo je prek posrednika, ki so ga označili kot "Extremist Legacy Wallet", preselil v denarnico za donacije. Extremist Legacy Wallet je prvič začel delovati leta 2013, kar kaže na to, da se je skrajni donator razmeroma zgodaj začel ukvarjati z bitcoini, njegovo imetje pa se je močno povečalo. Z uporabo odprtokodne inteligence so odkrili en bitcoin naslov, povezan z Extremist Legacy Wallet, ki je registriran na NameID, storitvi, ki uporabnikom omogoča, da svojo spletno identiteto, e-poštni naslov in druge podatke povežejo s svojim bitcoin naslovom. V tem primeru je skrajni donator svoj naslov bitcoin povezal s psevdonimom "pankkake".

Poleg svojega bitcoin naslova je skrajni donator navedel tudi e-poštni naslov in podpis OpenPGP. Iskanje informacij na e-poštnem naslovu je pripeljalo do osebnega spletnega dnevnika, za katerega menijo, da pripada ekstremističnemu darovalcu in ga označuje za francoskega računalniškega programerja. Blog je bil neaktiven od leta 2014 do objave 9. decembra 2020 – dan po prejemu donacij. Šokantno je, da je zadnja objava samomorilsko sporočilo.

Večina sporočila podrobno opisuje avtorjeve zdravstvene težave, za katere pravi, da so ga spodbudile k samomoru, toda nekateri odlomki dajejo trdne dokaze, da je avtor skrajni darovalec. Omeni, da je svoje premoženje zaupal določenim vzrokom in nekaterim ljudem. Trdi, da "zahodna civilizacija propada" in da zahodnjake spodbujamo, da sovražijo svoje "prednike in dediščino". Navidezno namiguje tudi na svoje prepričanje, da je George Floyd umrl zaradi prevelikega odmerka drog, ne pa zaradi dejanj policista, ki ga je nasilno prijel. Vse to so običajna prepričanja alternativne desnice in prikazujejo motivacijo donatorja za pošiljanje kriptovalut številnim skrajno desnim osebam.

Skupaj proti domačemu ekstremizmu

Čeprav ne vemo, ali so te donacije neposredno financirale nasilne proteste v Kapitolu ali katero koli povezano dejavnost, čas zagotovo upravičuje sum. Ko se administracija Bidna pripravlja na boj proti domačemu ekstremizmu, so te donacije opomnik na potrebo po sledenju kriptovalutni dejavnosti vseh skupin in posameznikov, ki so označeni kot teroristi, vključno s tistimi, ki delujejo na ameriških tleh. Medtem ko običajne plačilne platforme odstranjujejo ekstremistične skupine, je opaziti, da kriptovaluto sprejemajo bolj kot mehanizem donacij. Na srečo lahko organi pregona zahvaljujoč lastni preglednosti blokovnih verig kriptovalut te transakcije spremljajo v realnem času in sodelujejo s kriptovalutnimi podjetji, da bi preprečili, da bi sredstva dosegla nasilne skupine, ki bi jih lahko uporabile za financiranje svojih dejavnosti in nasilnih dejanj.