Napadalcu na Dunaju naj bi pomagalo 21 ljudi

Avstrijsko tožilstvo sumi, da je skrajnežu, ki je v napadu na Dunaju prejšnji teden ubil štiri ljudi, pomagalo 21 ljudi. Kot so pojasnili na novinarski konferenci, pa te osebe niso neposredno sodelovale v napadu. Osumljeni so stari med 16 in 28 let.

V priporu je deset osumljencev, ki jih sumijo, da so pripomogli h kriminalnemu dejanju pred terorističnim napadom. Sumijo jih tudi članstva v teroristični skupini oz. kriminalni združbi, je pojasnila tiskovna predstavnica tožilstva Nina Bussek. Osumljeni so stari med 16 in 28 let, je povedal vodilni preiskovalec Michael Lohnegger. PREBERI ŠE Med aretiranimi tudi moški, ki je z napadalcem pred leti želel v Sirijo Kujtim Fejzulai je v strelskem pohodu 2. novembra v središču avstrijske prestolnice ubil štiri ljudi in jih ranil več kot 20, preden ga je ubila policija. icon-expand Teroristični napad je pretresel Avstrijo in Evropo. FOTO: AP Napadalec, ki je imel potni list Avstrije in Severne Makedonije, je uporabljal srbsko jurišno puško in sovjetski tip pištole, uporabljal je naboje, ki so bili narejeni v Srbiji in na Kitajskem, je z mediji še delil Lohnegger. Obenem pa preiskovalci še niso ugotovili, kako je orožje prispelo v Avstrijo. PREBERI ŠE Dunajski skrajnež v napadu uporabil jurišno puško 'zastava M70'