Napadalec iz Buffala, ki je ubil deset ljudi, uradno obtožen umora

Velika porota v newyorškem Buffalu je za 18-letnega Paytona Gendrona, ki je v soboto v strelskem napadu v trgovini ubil deset ljudi, tri pa ranil, potrdila obtožnico za umor. V četrtek so jo tožilci predstavili na sodišču, kamor je prišel tudi obtoženec. Od njegovih žrtev le dve osebi nista bili temnopolti.

Gendrona so v četrtek privedli pred sodišče, kjer so sorodniki ustreljenih kričali nanj, da je strahopetec. Tožilci so predstavili obtožnico naklepnega umora, ki je bila potrjena že v sredo. V prihodnosti ga lahko doletijo še obtožbe zaradi zločina iz sovraštva in kršenja državljanskih pravic. Komajda polnoletni morilec, ki je napad izvedel v delu mesta z večinoma temnopoltim prebivalstvom, je sovraštva do drugih ras širil tudi po spletnih platformah, na čelu z Discordom. Guvernerka države New York Kathy Hochul je pravosodno ministrico Letitio James pooblastila, naj uvede preiskavo družbenih medijev, ki jih je uporabljal, za morebitno obtožnico nudenja platforme za spodbujanje nasilja.

Policijski komisar Buffala Joseph Gramaglia je uporabnike družbenih medijev pozval, naj bodo pozorni na izraze nasilja ali grožnje in to prijavijo. "Takšne, ki širijo tovrstne ekstremne poglede, je treba razgaliti in izkoreniniti," je dejal. Predstavniški dom ameriškega zveznega kongresa je z demokratskimi glasovi že sprejel predlog zakona o zatiranju domačega terorizma, ki pa ga republikanci niso podprli in v senatu najverjetneje ne bo uspel. Čeprav veliko večino zločinov iz sovraštva v ZDA izvršijo desničarski skrajneži, pa si republikanci želijo, da bi predlog zakona bolj obsojal levičarsko nasilje.

18-letnik je strelski napad snemal in predvajal v živo na spletu, pred napadom pa je celo izdal povabilo skupini ljudi, naj to spremljajo. Preiskava poteka tudi o tem. Objavil je tudi obsežen rasističen manifest na podlagi teorije o izpodrivanju bele rase s strani drugih, kar sicer širijo tudi osrednji desni mediji, kot je televizija Fox News, čeprav seveda nasilja ne zagovarjajo. V četrtek je imel v Buffalu skupaj s sorodniki ubitih novinarsko konferenco znani temnopolti aktivist iz New Yorka Al Sharpton, ki je napovedal, da bo njegova organizacija Nacionalna mreža za akcijo plačala pogrebne stroške.