Napadalec iz Louisiane ubil 8 otrok, med njimi 7 svojih

Ubil je tri dečke in pet deklic, starih med 3 in 11 let, je za CNN povedal urad mrliškega oglednika župnije Caddo. Med njimi je bilo sedem bratov in sester ter en bratranec/sestrična, so še navedli.

Moški je v nedeljo zgodaj zjutraj v treh domovih v Shreveportu v Louisiani do smrti ustrelil osem otrok, od katerih jih je bilo sedem njegovih, so sporočili policisti.

Policija je za CNN sporočila, da so bili strelski napadi "družinske narave". Po policijskih poročilih je bil napadalec Shamar Elkins star 31 let. Z ženo sta bila sredi ločitve in naj bi se v ponedeljek pojavila na sodišču, je povedala Crystal Brown , sestrična ene od ranjenih žensk. Brownova je povedala, da se je par že pred streljanjem prepiral o ločitvi, poroča AP.

V napadu je bil poškodovan tudi 13-letni deček, ki je zbežal iz hiše in skočil s strehe, so povedali na policiji. Utrpel je nekaj zlomov, vendar naj bi okreval.

Nekateri otroci so med streljanjem poskušali pobegniti skozi zadnja vrata, je na nedeljski popoldanski novinarski konferenci skupaj z drugimi mestnimi uradniki povedala državna poslanka Tammy Phelps.

V nedeljskem napadu sta bili ustreljeni tudi dve odrasli ženski, so sporočili iz policije. Napadalčeva žena, mati njegovih otrok, je bila ustreljena prva in je utrpela "zelo hude poškodbe". Nato je napadalec odšel v drugo prebivališče, kjer je ustrelil osem otrok in še eno žensko. Ustreljena mati osmega ubitega otroka ima "življenjsko ogrožajoče poškodbe", so še dodali na policiji.

Po strelskem napadu je napadalec ukradel vozilo, policija pa mu je sledila in ga na koncu tudi ustrelila. "To je pretreslo celotno mesto," je napad komentiral župan Shreveporta Tom Arceneaux.

Napadalec je bil leta 2019 že aretiran zaradi primera, povezanega s strelnim orožjem, kaže policijsko poročilo, potem ko je moški v avtomobilu vanj uperil pištolo. Elkins je izstrelil pet nabojev proti vozilu, vse to pa se je zgodilo v bližini šole. Po podatkih ameriške vojske je sedem let služil v Nacionalni gardi Louisiane, do avgusta 2020.