Napadalec iz Prage v pismu priznal umor moškega in dojenčka

Kot je predstavnik češke policije pojasnil za češki spletni portal Novinky, so pismo, v katerem je priznal dvojni umor brez motiva, našli med preiskavo hiše v Hostounu zahodno od Prage, kjer je napadalec živel s svojim očetom. "Trenutno ne moremo objaviti preostale vsebine pisma," je dodal. Po njegovih besedah bi to lahko ogrozilo preiskavo napada in zbiranje dokazov.

Balistični dokazi iz strelnega orožja, ki so ga našli v hiši, so že prej nakazovali, da bi bil študent lahko odgovoren tudi za ta umor v gozdu na obrobju Prage. Žrtvi naj bi bila 32-letni moški in dvomesečna deklica.

Dvojni umor je češko družbo pretresel že pred streljanjem v Pragi pred tednom dni, storilec pa je bil sicer eden od 4000 osumljencev tega dvojnega umora. Policisti so povedali, da so želeli z njim opraviti razgovor in da jim je žal, da niso do njega prišli že prej.

Glede na dokaze, s katerimi trenutno razpolaga policija, je 24-letni študent umoril tudi svojega očeta neposredno pred strelskim napadom iz glavne stavbe filozofske fakultete Karlove univerze v Pragi, v katerem je ubil 14 ljudi, 25 pa jih je ranil. Po tem, ko ga je na strehi univerze obkolila policija, si je sodil sam.