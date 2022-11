Napadalec na LGBTQ klub v ZDA obtožen umorov in zločinov iz sovraštva

Še hujšo tragedijo sta preprečila dva obiskovalca kluba, ki sta napadalca hitro razorožila in pretepla, tako da je moral na zdravljenje v bolnišnico. Tam je ostal tudi v ponedeljek, ni pa znano, kakšne poškodbe je utrpel. Očitno še nekaj dni ne bo mogel pred sodišče, da se sooči z obtožnico.

Obtožnica je sicer uvodna in še ni uradna, najverjetneje jo bodo v naslednjih dneh še razširili. A praktično nobenega dvoma ni, da bo na koncu obsojen na dosmrtni zapor. Kolorado je smrtno kazen ukinil leta 2020.

Eden od moških, ki sta strelca obvladala, Richard Fierro je na Facebooku povedal, da si je med posredovanjem poškodoval roke, kolena in gleženj. "V redu sem. Drugi niso," je dejal. Njegova hči se je med begom pred strelcem poškodovala, njen 22-letni zaročenec Raymond Green Vance pa je bil ubit.

Ubiti so bili še 35-letna Ashley Paugh – mati, ki je pomagala iskati domove za sirote, 28-letni natakar v klubu Daniel Aston, 40-letna Kelly Loving in 38-letni natakar Derrick Rump. Poleg napadalca v bolnišnici še vedno ostaja 13 oseb.

Napadalec lani grozil z bombo

Policisti okrožja El Paso, ki zajema Clorado Springs, se soočajo z vprašanji, zakaj Aldrichu niso odvzeli orožja in mu prepovedali nakup novega, potem ko je lani grozil materi in sosedom z bombo.

Predsednik ZDA Joe Biden je o napadu po telefonu govoril z guvernerjem Kolorada Jaredom Polisom in obljubil, da bo še naprej pritiskal na kongres, naj prepove polavtomatske puške. Aldrich je bil v soboto oborožen s polavtomatsko puško, kakršne so v ZDA zelo razširjene in lahko dostopne, in pištolo.

Množični strelski napadi v Koloradu niso nič novega. Leta 1999 je odmeval pokol na srednji šoli Columbine, leta 2012 je sledil množični pokol v kinodvorani v predmestju Denverja, lani pa v samopostrežni trgovini v Boulderju.