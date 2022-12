Napadalec na klub LGBTQ v ZDA uradno obtožen zločinov iz sovraštva

Tožilstvo je 22-letnega Andersona Leeja Aldricha obtožilo 48 zločinov iz sovraštva, po enega za vsakega človeka, ki je bil v času streljanja v klubu Q. Okrožni tožilec državnega tožilstva v ameriški zvezni državi Kolorado Michael Allen je novinarjem dejal, da število kaznivih dejanj, ki jih je obtožen, kaže, da oblasti napad jemljejo resno. Dejal je še, da se mu zdi pomembno pokazati skupnosti, da ne bodo prenašali kaznivih dejanj, katerih motiv so predsodki. Kot je pojasnil Allen, nedavna sprememba zakonodaje Kolorada omogoča, da se storilce obtoži kaznivih dejanj iz sovraštva, tudi če so le delno motivirani s predsodki. "Če ne bi bilo te spremembe, ga v tem primeru verjetno ne bi mogli obtožiti," je dejal.

Na sodišču je bil v torek navzoč tudi Aldrich. Bil je vklenjen v lisice in ni dajal izjav. Otekline in modrice po obrazu, ki jih je utrpel med napadom, so že skoraj izginile. Pretepel ga je gost kluba, vojaški veteran, ki je s tem preprečil še hujši pokol.

Aldrich se spolno ne opredeljuje. Strokovnjaki pravijo, da je lahko tudi nekdo, ki se spolno ne opredeljuje, obtožen kaznivega dejanja iz sovraštva zaradi napadov na kolege iz skupnosti LGBTQ, saj so zakoni o kaznivih dejanjih iz sovraštva osredotočeni na žrtve in ne na storilca. Vendar je postopek za kaznivo dejanje iz sovraštva težko pripeljati do obsodbe, saj morajo tožilci dokazati, kaj je obtoženca motiviralo. To je višji standard, kot se običajno zahteva na sodišču. Za obsodbo zaradi umora tega dokaznega bremena ni.