Napadalec na moža Pelosijeve nezakoniti priseljenec iz Kanade

42-letnik se sooča z zvezno in državno obtožnico, med drugim zaradi poskusa umora, ugrabitve, vloma in napada na sorodnika državne uradnice. Na sodišču se je izrekel za nedolžnega, vendar ostaja v priporu.

Ministrstvo oziroma Služba za priseljevanje in carine (ICE) je kalifornijske oblasti že uradno seznanila z zahtevo, da jo morajo obvestiti, preden bi Davida DePapeja izpustili iz zapora, ker bodo sprožili postopek za njegov izgon iz države. DePape se sicer sooča s kupom obtožnic, grozi mu več deset let zapora. Temu se lahko izogne, če ga sodišče razglasi za neprištevnega.

DePape je 28. oktobra v San Franciscu vdrl v stanovanje Paula in Nancy Pelosi, pri čemer je iskal kongresnico, ki jo je želel ugrabiti, ji poškodovati kolena in tako poslati sporočilo drugim politikom, da imajo dejanja posledice. DePape je pripadnik vseh mogočih teorij zarot, ki so zrasle na zelniku bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegovih privržencev ter podpornikov.