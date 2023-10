Napadalec na podzemni železnici obsojen na dosmrtni zapor

Sodnik Kuntz mu je dejal, da je bilo njegovo dejanje čisto zlo, in mu izrekel dosmrtno zaporno kazen. To so zahtevali tudi tožilci, ki so poudarili, da je napad podrobno načrtoval. Odvetniki so prosili za največ 18 let zapora, ker je duševni bolnik in ni nameraval nikogar ubiti.

Pred izrekom kazni je sodnik William Kuntz dovolil izpoved treh moških, ki so bili priča napadu 12. aprila na vlaku v Brooklynu, ko je James potegnil pištolo in začel streljati. Eden od njih je bil naklonjen milosti in je dejal, da ne krivi napadalca, ki potrebuje pomoč. Druga dva sta opisala travme, ki jih še vedno doživljata, je poročala lokalna televizija NY1.

James si je pred napadom nadel odsevni jopič gradbenega delavca, stopil na vlak v Brooklynu in počakal, da je bil ta med postajama, nato pa potegnil pištolo in začel streljati. Njegove žrtve so bile stare od 16 do 60 let. Ko se je vlak ustavil na postaji, je James sestopil, odvrgel jopič in se izgubil v množici.

Z drugim vlakom je prispel do Manhattna, kjer se je potem še en dan uspešno izogibal policiji. Potem ko so ga priče opazile v restavraciji McDonalds na Prvi aveniji v East Villageu, je James sam poklical policijo in se predal.