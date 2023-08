Napadalec na sinagogo v ameriškem Pittsburghu obsojen na smrt

Odločitev porote je morala biti za smrtno kazen soglasna, sicer bi bil Robert Bowers obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Porota je za odločitev porabila deset ur.

50-letnega Bowersa je porota 16. junija letos spoznala za krivega vseh 63 točk obtožnice v povezavi z napadom na sinagogo Drevo življenja oktobra leta 2018. Od tega je 23 točk obtožnice predvidevalo možnost smrtne kazni.

Tožilci so na sojenju trdili, da je Bowersa k napadu gnalo sovraštvo do Judov. "Navaden judovski praznik je spremenil v najhujši antisemitski strelski napad v zgodovini ZDA in na to ostaja ponosen," je v sklepnem nagovoru poroti povedal zvezni tožilec Eric Olshan, ko je zahteval smrtno kazen.

Bowersova odvetnica ga je skušala zagovarjati z opisom težke mladosti in duševnih težav, ko je prosila poroto, naj ga namesto na smrt obsodi na dosmrtni zapor.

Bowers je 27. oktobra 2018 vdrl v sinagogo med bogoslužjem in streljal iz jurišne polavtomatske puške. Ubil je 11 vernikov, ranil šest oseb, med katerimi so bili štirje policisti, ki so se odzvali na napad.