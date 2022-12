Napadalec na sinagogo v Nemčiji leta 2019 za talca vzel dva uslužbenca zapora

Stephan Balliet je bil med incidentom tudi poškodovan, po tem, ko so ga naposled obvladali drugi uslužbenci zapora v Burgu, približno sto kilometrov zahodno od Berlina in nedaleč od Magdeburga. Incident je sprožil obsežno policijsko operacijo, v zaporu pa tudi danes potekajo preiskave, ki jih vodi državni kriminalistični urad.

V sinagogi je bilo v času poskusa napada 52 ljudi. Po napadu je med streljanjem na policiste in mimoidoče pobegnil. Policija pa ga je prijela okoli 90 minut po napadu kakih 40 kilometrov iz mesta.

Višje deželno sodišče v nemškem Naumburgu je desničarskega skrajneža spoznalo za krivega dveh umorov ter več kot 50 poskusov umora in ga obsodilo na dosmrtno ječo. Med sojenjem leta 2020 je Balliet poskušal pobegniti iz zapora in je med vadbo na dvorišču preplezal 3,4 metra visoko ograjo ter pet minut iskal izhode z območja zapora, preden so ga ujeli.