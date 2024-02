'Napadalec s kislino' na begu: kamera posnela njegov hudo opečen obraz

31-letna ženska in njeni dve hčerki, stari tri in osem let, so bile v sredo v londonskem predelu Clapham tarča napada z jedko snovjo. Policija je sporočila, da se vse tri nahajajo v bolnišnici. Mama in triletnica sta utrpeli poškodbe, ki ju bodo zaznamovale za celo življenje, so pojasnili. V napadu je bilo sicer skupno poškodovanih 12 oseb, med njimi tudi mimoidoči in policisti, ki so žrtvam priskočili na pomoč in pri tem prišli v stik z jedko snovjo.

Osumljenec je s kraja dogodka pobegnil, policija pa ga je kasneje identificirala kot 35-letnega Abdula Shokoora Ezedija, ki je leta 2016 iz Afganistana v tovornjaku prispel na Otok. Leta 2021 oz. 2022 so mu britanske oblasti po dveh zavrnitvah odobrile prošnjo za azil in to kljub temu, da je bil leta 2018 obsojen zaradi spolnega napada.