Napadalec v knjižnici s torbo po glavi udaril članico Zelenih

"Živimo v svobodni in demokratični državi, v kateri lahko vsakdo svobodno izrazi svoje mnenje," je zapisala v današnji objavi na omrežju Instagram in dodala: "Vendar obstaja jasna meja. Označuje jo nasilje nad ljudmi z drugačnimi pogledi ne glede na njihov razlog in obliko."

Franzisko Giffey , ki je trenutno senatorka za gospodarske zadeve v Berlinu in članica socialdemokratske stranke (SPD) kanclerja Olafa Scholza, so zaradi lažjih poškodb sprejeli v bolnišnico. Danes pa bo predvidoma že nadaljevala svoje delo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Berlinska policija je po napadu na senatorko že aretirala domnevnega storilca, poroča spletni portal tednika Der Spiegel. Po njihovih navedbah naj bi bil napadalec 74-letnik, ki je berlinskem okrožju Rudow, kjer se je zgodil napad na Giffey, pogosto vzbujal pozornost. Preiskovalci med drugim ugotavljajo, ali trpi za duševno boleznijo. Zoper moškega že obstajajo policijski dokazi na področju državne varnosti in kaznivih dejanj iz sovraštva, so navedli na državnem tožilstvu. Danes bodo pri obtožencu opravili tudi hišno preiskavo.

Na napad se je že odzvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V govoru svoji stranki CDU v Berlinu je obsodila napade in zahtevala odločno ukrepanje. "Ko govorimo o grožnjah naši demokraciji, ne govorimo le o stališčih in vsebini. Govorimo tudi o ljudeh," je dejala nemška političarka iz vrst desnosredinske Krščanskodemokratske stranke. "Če ljudje niso več varni, potem tudi naša demokracija ni več takšna," je nadaljevala von der Leyen in opozorila, da moramo vse, ki se zavzemajo za našo demokratično družbo in državo, zaščititi pred napadi "ne glede na to, kateri stranki pripadajo, in ne glede dejstvo, ali so se zgodili zasebno, med volilno kampanjo, ali pri opravljanju njihovih dolžnosti, naj bo podnevi ali ponoči."

Med lepljenjem plakatov napadli poslanca Evropskega parlamenta

Nemčijo je v zadnjih dneh pretreslo več napadov na politike. Prejšnji teden so štirje napadalci hudo poškodovali poslanca Evropskega parlamenta, prav tako iz vrst SPD, ko je v Dresdnu lepil plakate pred volitvami v evropski parlament. 41-letnega Matthiasa Eckeja so zaradi hudih poškodb sprejeli v bolnišnico.

Dresden očitno postaja pogosta točka napadov na politike, ugotavlja francoska tiskovna agencija AFP. V torek so v mestu poročali o novem primeru.

Političarki, ki jo je policija identificirala le kot 47-letno predstavnico stranke Zelenih, so grozili in pljuvali nanjo. Političarka je lepila plakate pred evropskimi volitvami, ko je k njej pristopil moški, jo odrinil na stran in strgal dva plakata. Napadalec je političarko žalil in ji grozil, nato se mu je pridružila še ženska, ki je po žrtvi pljuvala, je po sporočila policija.

Policija je osumljenca aretirala in ju identificirala kot 34-letnega moškega in 24-letno žensko.

Oba sta pripadala skupini, ki opazovala političarko med lepljenjem plakatov. Ko je začela z delom, so izvedli prepovedani nacističen pozdrav z iztegnjeno desnico.

Po trenutnih podatkih policije je bilo lani v Nemčiji storjenih 2790 kaznivih dejanj, katerih žrtve so bili politiki, kar je več kot leto prej (1806), vendar manj kot leta 2021 (2840), ko so v Nemčiji potekale parlamentarne volitve.