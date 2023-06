Napadalec v Nottinghamu, ki je ubil tri ljudi, migrant afriškega porekla

Mesto Nottingham je pretresel niz napadov, v katerih so umrli dva najstnika in moški. Vsi trije so bili zabodeni, v preiskavo pa je vključena tudi protiteroristična enota, vendar kakršna koli povezava z ekstremizmom še ni potrjena. Osumljenec naj bi bil migrant zahodnoafriškega porekla.

Policija je sporočila, da še vedno poteka preiskava napadov, ki so se zgodili včeraj v zgodnjih jutranjih urah in v katerih so nastradali trije ljudje – 19-letni Barnaby Webber, 19-letna Grace Kumar in 50-letni moški. Napadalec je po tem, ko je vse tri zabodel do smrti, vzel kombi 50-letnika in povozil še tri mimoidoče. 31-letni osumljenec, ki ga je policija aretirala, naj bi bil migrant zahodnoafriškega porekla, zato policiji pomaga tudi protiteroristična enota, a za zdaj ni dokazov, da bi šlo za ekstremizem. Kot navaja BBC, ima osumljenec težave z duševnim zdravjem.

Več cest v Nottinghamu je bilo ves dan zaprtih, na mestnih ulicah pa je bilo videti oborožene policiste. Nottinghamska policija, ki je dogodek opisala kot "grozljiv in tragičen", je sporočila, da detektivi v zvezi s preiskavo ne iščejo nikogar več. Policija žrtev ni uradno identificirala, vendar so Webberja, študenta na univerzi v Nottinghamu, imenovali prijatelji in družina. Kriket klub Bishops Hull iz Somerseta, katerega član je bil tudi Webber, je amaterskega igralca kriketa iz Tauntona opisal kot dragega prijatelja, na katerega bo spomin živel še naprej. V zahvalnem pismu je bilo zapisano: "Webbs se je klubu pridružil leta 2021 in od takrat je bil ključni del našega kluba ter je v tako kratkem času pridobil velik vpliv."

Drugo žrtev, 19-letno dekle, pa je identificirala ženska hokejska reprezentanca, katere članica je bila Kumarjeva. "Vsi smo globoko žalostni zaradi novice o tragični smrti Grace Kumar, ki je umrla v torek v Nottinghamu." "Grace je bila priljubljena članica angleških ekip U16 in U18, zato smo v mislih z njeno družino, prijatelji, soigralci in celotno hokejsko skupnostjo," so zapisali. Univerza v Nottinghamu je "z veliko žalostjo" potrdila, da sta bila najstnika, žrtvi napada, njena študenta. Odpovedana je bila načrtovana podelitev diplom, sindikat študentov pa je sporočil, da so zaradi napadov pretreseni. Sosednja univerza Nottingham Trent je sporočila, da je stopila v stik s svojimi študenti, da bi jih pomirila in spodbudila, naj se o varnostnih vprašanjih pogovorijo z osebjem.

Paul Williams, škof v Southwellu in Nottinghamu, je v torek zvečer pred cerkvenim bedenjem v mestu dejal, da so vsi "v šoku". "Toda ljudje v Nottinghamu se povezujejo, prijateljstvo je srce Nottinghama," je dejal. Sožalje je izrazil tudi britanski premier Rishi Sunak, ki je dejal, da je v mislih s poškodovanimi ter z družino in bližnjimi tistih, ki so tragično preminuli. Notranja ministrica Suella Braverman je povedala, da so njene misli predvsem z "vsemi vpletenimi, njihovimi prijatelji, družinami in skupnostmi". Pozvala je vse, ki imajo kakršne koli informacije v zvezi z incidentom, naj jih sporočijo policiji, ki bi po njenih besedah morala imeti "čas in prostor" za preiskavo. Vodja laburistov sir Keir Starmer je poslal "misli vsem prizadetim in reševalnim službam, ki se odzivajo". Spomnimo Policija je bila v torek okoli 4.00 zjutraj poklicana na Ilkeston Road, kjer je našla mrtva študenta. Nekaj po 5.00 so na Magdala Road, približno tri kilometre od kraja prvih dveh umorov, našli truplo moškega, čigar kombi je bil očitno ukraden, z ranami po telesu. Okoli 5.30 je voznik kombija zapeljal v tri osebe, ki so čakale na avtobusni postaji na ulici Milton v središču mesta. Eden od njih je v bolnišnici in se bori za življenje. Drugi dve sta jo odnesli z lažjimi poškodbami.