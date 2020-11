Napadalec v srednjeveških oblačilih zabodel več oseb, dve sta umrli

Preiskava napada še poteka, podatki so zato zaenkrat skopi. Napad se je zgodil okoli 22.30 po lokalnem času blizu zgodovinskega dela mesta.

Napadalec naj bi torej nosil srednjeveška oblačila, s seboj pa naj bi imel daljše rezilo, so povedale priče. Tudi v Kanadi so sicer sinoči številni obeležili noč čarovnic.

Napadalca so nato ujeli v bližnjem parku in ga odpeljali v bolnišnico, še poročajo kanadski mediji. V bolnišnici so tudi njegove ranjene žrtve, lokalni mediji pa poročajo, da njihova življenja niso ogrožena.