Napadalec v Tajpeju na železniških postajah ubil tri ljudi

Napadalec, moški v dvajsetih letih, je najprej odvrgel dimne bombe na glavni železniški postaji v Tajpeju, nato se vkrcal na podzemno železnico, izstopil po eni postaji in tam znova uporabil dimne bombe. Med begom pred policijo je z dolgim nožem napadel mimoidoče, poroča nemški DW News.

Po napadu je skočil z bližnje stavbe in kasneje umrl v bolnišnici.