Napadalec v Tajpeju na železniških postajah ubil tri ljudi

Tajpej, 19. 12. 2025 17.13 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Tajvanska policija na mestu zločina

V prestolnici Tajvana so v napadu z dimnimi bombami in nožem umrle tri osebe, najmanj pet pa je bilo ranjenih. Oblasti so potrdile, da gre za namerno dejanje, in napovedale strožji nadzor na postajah.

Napadalec, moški v dvajsetih letih, je najprej odvrgel dimne bombe na glavni železniški postaji v Tajpeju, nato se vkrcal na podzemno železnico, izstopil po eni postaji in tam znova uporabil dimne bombe. Med begom pred policijo je z dolgim nožem napadel mimoidoče, poroča nemški DW News.

Po napadu je skočil z bližnje stavbe in kasneje umrl v bolnišnici.

Tajvanska policija na mestu zločina
Tajvanska policija na mestu zločina
FOTO: AP

Po navedbah oblasti so bili ljudje poškodovani zaradi vbodnih ran in učinkov dimnih bomb. Tri osebe so doživele srčni zastoj zunaj bolnišnice, pet drugih pa je utrpelo vbodne in tope poškodbe.

Osumljenec je imel kazensko evidenco in odprte tiralice; preiskovalci so že preiskali njegov dom ter preverjajo motive in morebitne povezave. Vlada je napad označila za namerno dejanje ter napovedala okrepitev varnosti na železniških in metro postajah.

