Napadalec z nožem v nemškem Mannheimu ranil več oseb

Na posnetkih, ki so nazorni in jih ne bomo objavili, napadalec z nožem priteče do manjše skupine udeležencev shoda in več oseb porine na tla ter jih z nožem skuša zabosti. Napadalca je obkolilo več policistov, enega je napadalec zabodel v zadnji del vratu. Policija, ki je bila v nekaj sekundah na kraju, ker so shod varovali, je napadalca ustrelila.

Kakšno je stanje napadalca in žrtev, ni znano. Nemški Bild sicer poroča, da je napadalec umrl. Ranjene naj bi bile tri osebe, od tega policist, vse so odpeljali v bolnišnico. Prva tarča napadalca pa naj bi bil starejši moški, sicer aktivist, javnosti znan kot glasen kritik islama, ki naj bi se pripravljal na govor na shodu.