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Je 11. september videl kot navdih za teroristični napad?

Tel Aviv, 10. 10. 2026 09.52 pred 47 minutami 2 min branja 9

Avtor:
Ne.M.
Letalo FlyDubai

Domnevni ugrabitelj letala družbe Flydubai naj bi napade 11. septembra videl kot navdih za svojo letalsko kariero, ugotavlja prva preiskava. Po navedbah preiskovalcev je želel letalo strmoglaviti v terminal letališča Ben Gurion pri Tel Avivu.

Hamam al-Hammami
Hamam al-Hammami
FOTO: X

29-letni Hamam al-Hammami, kopilot na letu iz Dubaja v Tel Aviv, naj bi načrtoval napad po vzoru terorističnih napadov 11. septembra 2001 v ZDA. Kot je v izjavi, ki jo je objavila državna agencija Združenih arabskih emiratov, navedel generalni državni tožilec Hamad Saif Al Shamsi, je osumljenec med zaslišanjem priznal, da je ideja o izvedbi podobnega napada pomembno vplivala na njegovo odločitev, da postane pilot.

Po ugotovitvah preiskave je pripravljal "vnaprej načrtovan napad s terorističnim ciljem", v katerem bi prevzel nadzor nad letalom in ga uporabil za samomorilski napad na potniški terminal letališča Ben Gurion. Njegov cilj naj bi bil povzročiti čim več smrtnih žrtev, navaja CNN.

Preiskovalci so ugotovili tudi, da let 30. septembra ni bil njegov prvi polet v Tel Aviv. Pred tem je sodeloval že na dveh letih na letališče Ben Gurion, da bi se podrobneje seznanil z letalsko potjo in letališčem ter se pripravil na izvedbo napada. Po navedbah izraelskih virov, ki jih povzema CNN, je bilo letališče Ben Gurion najverjetnejša tarča načrtovanega napada.

Al-Hammamija je pri poskusu ustavila hitra reakcija kapitana in več potnikov, ki so ga obvladali in ponovno prevzeli nadzor nad letalom.

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Kot ugotavljajo preiskovalci, se je osumljenec začel nagibati k ekstremističnim idejam leta 2017 med študijem v Avstraliji. Nanj naj bi vplivale ekstremistične publikacije ter spletne vsebine, ki so poveličevale teroristične skupine in samomorilske napade. Po navedbah tožilstva se je na napad pripravljal tudi psihično in fizično. Sledil naj bi vsebinam, ki spodbujajo terorizem, ter treniral boks pod vodstvom zasebnega trenerja.

Pred zaposlitvijo pri Flydubaiu januarja letos je med letoma 2020 in 2024 delal pri Oman Airu, nato pa se je leta 2025 za več mesecev zaposlil pri družbi Royal Air Maroc.

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flydubai kopilot terorizem

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KOMENTARJI9

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OrangeBud
10. 10. 2026 10.48
Navdihnil datum fikcije, nekaj začaranega iz strani medijev in dan ko je amerika izumila victim card, porušila bloke, raketirala pentagon obtožila Afganistan in napadla Irak.. Kvaliteten tale medijski aparat 🍻
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+1
1 0
Pamir
10. 10. 2026 10.26
Na posnetku potniškega letala ki je zadelo pentagon manjka potniško letalo.V
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+1
2 1
Pamir
10. 10. 2026 10.27
Vidi se samo raketa.
Odgovori
+1
2 1
Rookoko
10. 10. 2026 10.19
Zopet zrezirani s strani Izraela!!! Kot 11. September
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+3
5 2
Luka40
10. 10. 2026 10.11
Zdej pa lepo zapreti ga med črnce, da mu izkazujejo 70 let devic.....
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+1
4 3
UzivatiJeTreba
10. 10. 2026 10.10
Niti besede pa o tem, da so morda glavni vzrok nevzdržne razmere na BV zaradi Izraela, ki izvaja vojne zločine že desetletja.
Odgovori
+3
5 2
Luka40
10. 10. 2026 10.12
Pa kaj ima to veze s tem?
Odgovori
-1
0 1
Kritikizstajerske
10. 10. 2026 10.14
si pa brihta😂😂😂
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+0
1 1
UzivatiJeTreba
10. 10. 2026 10.31
janšisti seveda ne morete povezati vzroka in posledice, je preveč kompleksno za vas
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+4
5 1
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