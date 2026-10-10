Je 11. september videl kot navdih za teroristični napad?

29-letni Hamam al-Hammami, kopilot na letu iz Dubaja v Tel Aviv, naj bi načrtoval napad po vzoru terorističnih napadov 11. septembra 2001 v ZDA. Kot je v izjavi, ki jo je objavila državna agencija Združenih arabskih emiratov, navedel generalni državni tožilec Hamad Saif Al Shamsi, je osumljenec med zaslišanjem priznal, da je ideja o izvedbi podobnega napada pomembno vplivala na njegovo odločitev, da postane pilot.

Po ugotovitvah preiskave je pripravljal "vnaprej načrtovan napad s terorističnim ciljem", v katerem bi prevzel nadzor nad letalom in ga uporabil za samomorilski napad na potniški terminal letališča Ben Gurion. Njegov cilj naj bi bil povzročiti čim več smrtnih žrtev, navaja CNN.

Preiskovalci so ugotovili tudi, da let 30. septembra ni bil njegov prvi polet v Tel Aviv. Pred tem je sodeloval že na dveh letih na letališče Ben Gurion, da bi se podrobneje seznanil z letalsko potjo in letališčem ter se pripravil na izvedbo napada. Po navedbah izraelskih virov, ki jih povzema CNN, je bilo letališče Ben Gurion najverjetnejša tarča načrtovanega napada.

Al-Hammamija je pri poskusu ustavila hitra reakcija kapitana in več potnikov, ki so ga obvladali in ponovno prevzeli nadzor nad letalom.