Napadel tujo novinarko, ker ni govorila rusko: utrpela pretres možganov

Dridijeva je poročala o rusko-ukrajinski vojni. Do nje je pristopil moški in zahteval je, da govori rusko, nato pa jo je napadel. Tako hudo jo je poškodoval, da je novinarka dobila pretres možganov, odpeljali so jo v bolnišnico. Napad na novinarko se je zgodil v bližini zgradbe skupine Wagner.