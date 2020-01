Napadeno bazo Al Asad gradila jugoslovanska podjetja

Iran je izstrelil 22 raket na dve iraški oporišči, ki gostita tako ameriške kot koalicijske vojake - pet na bazo v Erbilu na kurdskem severu države, 17 pa na letalsko bazo Al Asad kakih 160 kilometrov severozahodno od Bagdada v provinci Anbar. Slednja velja za eno največjih v Iraku.

Oporišče Al Asad, kar pomeni lev v arabščini, je bila sprva velika baza iraške vojske, zgrajena v 80. letih dvajsetega stoletja v puščavi večinoma sunitske province Anbar. Gradila so jo celo jugoslovanska podjetja. Ta so prihajala iz Bosne in Severne Makedonije: Granit, Lavčevič, Unioninvest. Jugoslovanski inženirci so objekt imenovali Projekt 202 in Projekt 1100. Betonski bunkerji, v katere je možno spraviti letala, so Iračani imenovali Jugosi in so bili zgrajeni po celem Iraku. Po ameriški invaziji na Irak leta 2003, ko jo je iraška vojska hitro zapustila, pa je baza postala veliko oporišče ameriške vojske, drugo največje v Iraku, v katerem je bilo regionalno poveljstvo za zahodni Irak. Bila je tudi pomembno logistično središče, zlasti za transport goriva. V bazi so bili nameščeni tudi britanski vojaki.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Američani so bazo hitro nadgradili in še dodatno razširili. Je tako velika, da ima več kinodvoran, plavalnih bazenov, restavracij in celo dve avtobusni liniji. Ima tudi športne dvorane in celo osnovno šolo, srednjo šolo in bolnišnico. Kot navaja britanski BBC, spominja na katero od ameriških predmestij. Ko so Američani v letih 2009 in 2010 začeli zapuščati Irak in začeli predajati odgovornost za varnost v državi iraških varnostnim silam, je bila baza Al Asad ena zadnjih, ki so jo zapustili. Uradno so jo iraški vojski predali 31. decembra 2011.

Za modernizacijo te baze so ZDA namenile 280 milijonov dolarjev. FOTO: AP

Nekaj ameriških vojakov je vendarle ostalo v Iraku, nekaj pa jih je prišlo nazaj tudi zaradi boja proti džihadistični skupini Islamska država. Po ocenah BBC je trenutno v Al Asadu okoli 1500 ameriških vojakov, v celotnem Iraku pa po navedbah New York Timesa okoli 6000. Na vrhuncu operacije Iraška svoboda jih je bilo sicer v tej državi nameščenih okoli 150.000. Nameščeni so tudi v letalski bazi v Erbilu na kurdskem severu Iraka. Po navedbah ameriške vojske je tam nameščenih več kot 3600 vojakov in civilnih oseb iz skupno 13 držav. Med njimi je v kontingentu pod nemškim poveljstvom tudi šest slovenskih vojaških inštruktorjev, ki jih bodo zdaj po iranskem raketiranju evakuirali. Svoje vojake iz Iraka zaradi nevarnosti spopada umikajo tudi druge države.

Baza ima seveda tudi utrjene obrambne strukture, od bombnih zaklonišč za vojake in opremo do utrjenih hangarjev za letala. FOTO: AP