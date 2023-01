Napadeni starši v BiH: Rekli so, da so čakali samo nas, Srbe

Poleg incidenta, ki se je zgodil na nogometnem turnirju, na katerem so otroci iz Splita skandirali "Ubij Srba", so tudi starši otrok iz Beograda bili tarča napadov. Skupina 10 do 15 oseb je pred hotelom, v katerem so bivali starši, najprej odvrgla solzivec, potem pa so v starše otrok metali bakle in enega očeta napadli z nožem. Moškega so oskrbeli zdravniki in je v dobrem zdravstvenem stanju. Sarajevska policija je pridržala deset ljudi. Napad so obsodile tako oblasti v Srbiji kot v BiH.

"Rekli so, da so čakali samo nas, Srbe. Kar koli naj bi to pomenilo, je grdo za takšno mesto in državo, da 15 ljudi lahko uniči takšen dogodek," je za N1 Sarajevo povedal eden od staršev otrok iz nogometnega kluba Zvezdara Beograd, ki je sodeloval na turnirju. Incident se je zgodil tudi na samem tekmovanju, na katerem so otroci iz Splita skandirali "Ubij Srbina" (Ubij Srba). Ti otroci se po zagotovilih organizatorja tekmovanja Almira Prgude ne bodo mogli nikoli več udeležiti njihovega turnirja. Policija je napad na skupino staršev označila za nasilniško vedenje, obvestila pa je tudi državno tožilstvo. PREBERI ŠE Na turnirju v Sarajevu otroci iz Splita vpili: 'Ubij Srba' Minister za kulturo in šport kantona Sarajevo Samir Avdić je obiskal ranjenega moškega ter se opravičil otrokom in trenerjem. Sarajevska županja Benjamina Karić pa je incident označila za veliko razočaranje za Sarajevo in vse njegove prebivalce. "Kot županja v imenu vseh naših prebivalcev ostro obsojam to, kar se je zgodilo našim prijateljem iz Beograda in našim gostom," je sporočila. Napad sta obsodila tudi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in predsednica predsedstva BiH Željka Cvijanović, sicer članica predsedstva iz vrst Srbov. Dodik je sporočil, da se takšni incidenti ne bi smeli dogajati, posebno ne, ko gre za otroške športne dogodke. Cvijanović pa je izjavila, da je tragično, da otroci vzklikajo "Ubij Srba", tako, kot bi bilo tragično slišati, če bi otrok rekel, da je treba ubiti Bošnjaka, Hrvata ali kogar koli drugega. Srbski zunanji minister Ivica Dačić je incident medtem označil za neposredno posledico ustvarjanja atmosfere proti Srbom v BiH.