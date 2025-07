Napadeno poslopje WHO: ženske bežale z otroki, moške vklenili in slekli

"Izraelska vojska je vdrla v prostore, zaradi česar so se morale ženske in otroci med aktivnim konfliktom peš evakuirati proti Al Mavasiju. Moškemu osebju in družinskim članom so vklenili roke, jih slekli in zaslišali na kraju samem ter pregledali pod grožnjo orožja," je sporočila organizacija WHO.

Kot so pojasnili, je bila rezidenca osebja napadena trikrat, pri čemer so letalski napadi povzročili požar in obsežno škodo ter ogrozili osebje in njihove družine, vključno z otroki. Dva uslužbenca WHO in dva družinska člana so pridržali. Trije so bili pozneje izpuščeni, en uslužbenec pa ostaja v priporu.

"WHO zahteva takojšnjo izpustitev pridržanega osebja in zaščito vseh svojih uslužbencev," je v odzivu na napade sporočil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Organizacija je prav tako sporočila, da je bilo v nedeljskem napadu poškodovano njeno glavno skladišče na območju.