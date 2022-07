Napadi morskih psov – grožnja pokoronskemu turističnemu razcvetu v Egiptu

Hoteli in turistični kraji v Hurgadi in Marsa Alamu so ob začetku počitniške sezone priča opaznemu porastu zasedenosti tujih in domačih turistov. A kmalu po poročanju o pokoronskem turističnem 'bumu' se zdaj njihova sezona postavlja pod vprašaj. Prav na območju Hurgade sta se namreč v le enem dnevu zgodila dva smrtonosna napada morskega psa, oblasti pa so zaradi tega za tri dni zaprle tamkajšnje plaže.

Turistično industrijo v Egiptu je v zadnjem desetletju zadelo več udarcev. Leta 2011 se je zgodil državni udar, ki je z oblasti odnesel enega najvplivnejših voditeljev v regiji Hosnija Mubaraka, kar je v državi povzročilo številne nemire. Egiptovske oblasti so se z novim udarcem soočile tudi leta 2015, ko je v Šarm el Šejku strmoglavilo letalo. Takrat je Rusija iz države v le 24 urah prepeljala skoraj 11.000 državljanov, odpovedi potovanj pa so beležili tudi iz ostalih držav, kar je prineslo vidne finančne posledice. Rusija je po strmoglavljenju letala v Egiptu sprejela rigorozne ukrepe. Njihovi čarterski leti so bili do Rdečega morja prekinjeni za kar šest let, s tem pa je država izgubila velik delež turistov.

Pred dvema letoma je nato celoten svetovni turistični sektor prizadela še pandemija covida-19, zdaj pa tudi vojna v Ukrajini. Država si tako že dlje časa prizadeva obuditi turizem, ki predstavlja okoli 12 odstotkov njegovega BDP. Egipt je močno odvisen prav od turističnih prihodkov iz Rdečega morja, ki predstavlja približno 65 odstotkov turistov, ki obiščejo državo. Prav zato so se turistični delavci močno razveselili pokoronskega 'buma', ki se jim je obetal. Priljubljena destinacija za evropske turiste Hoteli in turistični kraji v Hurgadi in Marsa Alamu so bili z začetkom počitniške sezone priča opaznemu porastu zasedenosti tujih in domačih turistov. Na oživitev turizma namreč kaže tudi število potrjenih julijskih rezervacij v hotelih v obeh mestih. Hurgada je postala ena najpriljubljenejših destinacij nemških, britanskih, poljskih in romunskih turistov. Območja Rdečega morja v Egiptu pa so tudi sicer postala ena najpomembnejših destinacij in turističnih atrakcij za številne turiste z vsega sveta.

icon-expand Rdeče morje FOTO: Thinkstock

Egiptovski medij Al-Masry Al-Youm je spremljal okrevanje turističnega gibanja prav na tem delu omenjene afriške države. Mednarodno letališče Marsa Alam je sprejelo kar 109 letov iz Evrope, med katerimi se v ospredje postavljajo češki potniki. Potrjene rezervacije medtem kažejo, da med okoli 20 različnimi državami prednjačijo nemški turisti, za njimi pa tudi Britanci, ki se zaradi visoke ravni storitev v hotelih prednostno odločajo za zaliv Abu Soma Bay, ki leži južno od Hurgade. A prav na tem območju je pretekli konec tedna udarila nesreča. Zgodila sta se namreč dva smrtonosna napada, kar egiptovskemu turizmu predstavlja novo grožnjo. Poleg tridnevnega zaprtja tamkajšnjih plaž so obiskovalci namreč skeptični tudi glede varnosti na tem območju. Rdeče morje je sicer priljubljeno prav pri potapljačih, napadi morskih psov pa so tam redki, so sicer poročali številni mediji. So se pa v preteklosti že zgodili tudi napadi s smrtnim izidom; leta 2018 je bil denimo napad morskega psa tam usoden za češkega turista, leta 2010 in 2015 pa sta umrla nemška državljana. Zaprtje plaž vključuje prepoved vseh aktivnosti v vodi, vključno s plavanjem, potapljanjem in ribarjenjem. Okoljsko ministrstvo je ob tem sestavilo ekipo, ki bo opredelila "znanstvene vzroke in okoliščine" napadov ter ugotavljala, zakaj so se sploh zgodili. Spomnimo Nedaleč od obale letovišča Sal Hašiš pri Hurgadi sta se pretekli konec tedna zgodila dva smrtonosna napada morskega psa. Umrli sta 67-letna državljanka Avstrije in turistka iz Romunije. Kot je poročal Sky News, sta se napada zgodila 600 metrov drug od drugega.