Napadi morskih psov ob ameriški obali: poškodovanih več oseb

V enem napadu je policijska uprava otoka South Padre sporočila, da je prejela klic o "hudem ugrizu morskega psa v nogo". Prijavo je prejela v četrtek okoli 11. ure po lokalnem času, poroča ABC News. Prvi posredovalci policije in gasilcev na otoku so poškodovano osebo oskrbeli na kraju dogodka, nato pa so jo prepeljali v regionalni zdravstveni center Valley v Brownsvillu.

Morski pes je na območju ugriznil še eno osebo, ki so jo prav tako odpeljali v center Valley v Brownsvillu. Eno od dveh žrtev napada so odpeljali na nadaljnje zdravljenje, je policija sporočila v četrtek zvečer.

Uradniki so pred tem sporočili, da so poročali o štirih ločenih napadih morskega psa. Po napadu so sicer za varnost na plaži South Padre Island Beach skrbeli gasilci in policisti, ki so patruljirali na obali, območje pa so preverjali tudi s pomočjo brezpilotnih letal.

Žival je po napadih odplavala v odprte vode, stran od obale. Dowdy je dejal, da trenutno nimajo načrta, kako bi plenilca ujeli. "Takšna srečanja z morskimi psi v Teksasu niso pogosta," pa so oblasti sporočile v izjavi.

Lani je po poročanju NBC News v ZDA prišlo do 36 neizzvanih napadov morskih psov na ljudi, dve osebi sta umrli. Projekt, ki dokumentira napade morskih psov po vsem svetu, pravi, da je tveganje, da bi jih napadel morski pes, razmeroma zelo majhno, a da lahko plavalci tveganje še dodatno zmanjšajo, če ostanejo v skupinah in bližje obali.