Napadi na ameriške baze v Siriji in Iraku, mornarica prestregla tri rakete

Rakete naj bi iz Jemna domnevno proti Izraelu izstrelili iranski zavezniki Hutiji. "Rušilec Carney je prestregel tri rakete in nekaj brezpilotnikov," je dejal tiskovni predstavnik Pentagona brigadir Pat Ryder in dodal, da ne morejo z gotovostjo potrditi kam so bile rakete namenjene, vendar pa so letele severno ob Rdečem morju v smeri Izraela. Njihova tarča torej ni bil rušilec.