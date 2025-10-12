Napadi na kriptobogataše v porastu, najbogatejši ostal brez 100 milijonov

V zadnjih nekaj letih so se operativci hekerskih skupin, kot je Lazarus Group , osredotočili na napade na podjetja s kriptovalutami. Vendar pa preiskovalci raziskovalnega podjetja Elliptic opozarjajo, da so posamezniki, bogati s kriptovalutami, postali vse bolj privlačne tarče, saj jim pogosto manjkajo varnostni ukrepi, ki jih uporabljajo podjetja. Zahodne varnostne agencije menijo, da se ukradena sredstva uporabljajo za financiranje severnokorejskih programov za razvoj jedrskega orožja in raket, poroča BBC.

Dr. Tom Robinson, glavni znanstvenik pri Ellipticu, pravi, da ciljanje na posameznike – ker je manj verjetno, da bo razkrito – pomeni, da bi lahko bila resnična številka vdorov, ki jih je izvedla Severna Koreja, še višja.

"Druge tatvine verjetno niso prijavljene in ostajajo neznane, zavedamo pa se tudi številnih drugih tatvin, ki imajo nekatere značilnosti dejavnosti, povezanih s Severno Korejo, vendar nimamo dovolj dokazov, da bi jih dokončno pripisali Severni Koreji," pravi.

BBC je za odziv zaprosil severnokorejsko veleposlaništvo v Združenem kraljestvu, vendar se ni odzvalo. Režim je prej zanikal kakršno koli vpletenost v vdore.

Elliptic in druga podjetja, kot je Chainalysis, lahko sledijo gibanju ukradenih sredstev, kot sta Bitcoin in Ethereum, tako da sledijo javnemu seznamu transakcij v blockchain verigi. Najhujši vdor v letošnjo borzo, ki se pripisuje Severni Koreji, se je zgodil februarja letos, ko so hekerji iz kripto borze ByBit čez noč ukradli 1,4 milijarde dolarjev (1,2 milijarde evrov).

Poleg vdora v ByBit februarja so analitiki Elliptica S everni Koreji letos doslej pripisali več kot 30 drugih napadov. Elliptic je sodeloval z žrtvami pri drugih napadih, ki so neimenovane organizacije in posameznike stali več deset ali celo več sto milijonov. Največja kraja kriptovalute posamezniku doslej letos znaša 100 milijonov dolarjev (86 milijonov evrov).