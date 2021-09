Napadi politikov in aktivistov: Ustaviti moramo tiste, ki ogrožajo svobodo medijev

Daphné Caruana Galizia. Ján Kuciak. Peter de Vries. Tako je von der Leynova izpostavila novinarje, ki so v zadnjem obdobju v EU plačali s svojim življenjem, ker so poročali o stvareh, o katerih je nekdo želel, da molčijo: "Novinarji so tarča preprosto zaradi opravljanja svojega dela. Nekaterim so grozili, nekatere pretepli, nekatere celo ubili. Tukaj, v naši Evropski uniji. Podrobnosti o njihovih zgodbah so lahko različne, vendar jim je skupno, da so se vsi borili in umrli za našo pravico do obveščenosti."

Informacije so javno dobro, je včeraj pred evropskimi poslanci poudarila von der Leynova: "Zaščititi moramo tiste, ki ustvarjajo transparentnost – novinarje. Zato smo tudi podali priporočila za boljšo zaščito novinarjev."

Predsednica EK, ki meni, da braniti svobodo medijev pomeni braniti demokracijo, je nato napovedala, da bo Komisija v naslednjem letu predstavila Zakon o svobodi medijev: "Ustaviti moramo tiste, ki ogrožajo svobodo medijev. Medijskih podjetij ni mogoče obravnavati kot druga podjetja. Njihova neodvisnost je bistvena. Evropa potrebuje zakon, ki varuje to neodvisnost."

Tistih, ki želijo ustrahovati novinarje, je sicer vse več. Med njimi je vse več nasprotnikov protikoronskih ukrepov. V zadnjih dveh mesecih so nasprotniki cepljenja vdrli v prostore slovenske javne radiotelevizije, novinarja italijanske La Repubblice so med protestom proti omejitvam koronavirusa udarili v obraz, nizozemskemu novinarju so v stanovanje vrgli molotovko, demonstranti so na ciprsko televizijsko postajo metali petarde, zažigali so avtomobile.

"Smrt mojega očeta ni bil osamljen incident," je po poročanju Politica dejal 20-letni Dimitris Karaivaz, sin grškega raziskovalnega novinarja Giorgosa Karaivaza, ki je bil umorjen aprila. Tisk "ni dovolj svoboden", je poudaril.

To je problem, ki sega v jedro EU – povezave, ki temelji na zavezah, da bo branila demokratična načela, vključno s svobodo medijev, zdaj ugotavljajo tudi v Bruslju.

Evropski novinarji in strokovnjaki po govoru von der Leynove pravijo, da so ti ukrepi le prvi koraki na dolgi poti do izkoreninjenja zaskrbljujočega kulturnega premika, nadaljuje Politico.