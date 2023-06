Napadi ruskih in ukrajinskih sil z droni so se okrepili

Ukrajinskim silam je ponoči uspelo prestreči eno od štirih križarskih raket, izstreljenih s Kaspijskega morja, in 20 brezpilotnih letalnikov iranske izdelave, izstreljenih s severa in juga, je ukrajinska vojska davi sporočila na Telegramu.

Vodja proruske administracije na Krimu Sergej Aksijonov pa je na Telegramu sporočil, da so ruske sile v sredo zvečer in danes nad polotokom Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Moskva, sestrelile devet brezpilotnih letalnikov. Šest dronov so sestrelile sile zračne obrambe, trije drugi pa so bili "deaktivirani", preden so padli na tla, je pojasnil in dodal, da žrtev ni bilo. Je pa eden od dronov eksplodiral v vasi v središču krimskega polotoka, zaradi česar je razbilo okna na več domovih, je še dodal.

Napadi z droni na Krimu so se v zadnjih tednih okrepili, medtem ko je Ukrajina začela dolgo pričakovano protiofenzivo. Kijev je že večkrat izjavil, da namerava vrniti Krim, katerega priključitve Rusiji mednarodna skupnost ne priznava, pod ukrajinsko oblast.

Ukrajinske sile trdijo, da so uspešne, medtem ko nadaljujejo svojo ofenzivo na jugu in vzhodu države, pri čemer večina spopadov poteka v bližini ogroženega mesta Bakhmut na vzhodu, je dejal vojaški tiskovni predstavnik. "V okolici Bahmuta so ukrajinske enote izvedle napadalne operacije v smereh Rozdolivka-Krasnopolivka in Berhivka-Yahidna, ki so bile uspešne," je dejal Andrij Kovalov, tiskovni predstavnik generalštaba oboroženih sil Ukrajine.