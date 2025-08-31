Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Napadi v Gazi se stopnjujejo, danes ubitih vsaj 20 ljudi

Gaza, 31. 08. 2025 12.44 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
0

Izraelska vojska stopnjuje napade na mesto Gaza, v katerih je bilo danes ubitih najmanj 20 Palestincev, med njimi znova tudi čakajoči na humanitarno pomoč. Varnostni kabinet premierja Benjamina Netanjahuja naj bi se danes sestal in razpravljal o načrtu za popolno zavzetje mesta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelske sile so ponoči iz zraka in s kopnega bombardirale predmestja Gaze, od davi je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 13 v bližini centra za razdeljevanje pomoči, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Palestinci še naprej bežijo iz uničenega mesta in okolice, medtem ko izraelska vojska stopnjuje napade v okviru načrta za zavzetje mesta in izgon milijona ljudi. Mednarodni odbor Rdečega križa je v soboto opozoril, da je varna množična evakuacija mesta Gaza nemogoča.

Kot še poroča Al Jazeera, so izraelske sile streljale na šotore razseljenih ljudi v južni Gazi, pri čemer so ubile otroka in ranile več drugih. Streljale so tudi na iskalce pomoči južno od Kan Junisa.

Izrael je mesto Gaza v petek razglasil za nevarno območje spopadov, vojska pa se pripravlja na popolno zasedbo mesta na okupiranem palestinskem ozemlju.

Zaradi podhranjenosti je v Gazi danes umrl še en otrok, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa, ki se sklicuje na lokalne zdravstvene vire. S tem se je skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote v Gazi povzpelo na 333, med njimi je 125 otrok, saj Izrael še naprej močno omejuje dostop do pomoči.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je medtem v soboto potrdilo smrt vodje gibanja v Gazi Mohameda Sinvarja, in sicer več kot tri mesece po tem, ko je Izrael sporočil, da ga je ubil v zračnem napadu. S tem je potrdil smrt mlajšega brata pokojnega voditelja gibanja Jahje Sinvarja. Slednjega so izraelski vojaki ubili oktobra 2024.

gaza izrael hamas vojna vojska
Naslednji članek

V bližini igrišča našli kovček z razpadajočim truplom ženske

SORODNI ČLANKI

Izraelski minister pozval k popolni zasedbi Gaze

Članice VS ZN: Lakoto v Gazi povzročil človek

Izraelski napadi in lakota v Gazi zahtevali nove žrtve

Palestinska ministrica se je Sloveniji zahvalila za humanitarno pomoč Palestini

Budour Hassan: Nekateri so se sprijaznili z umiranjem, a prosijo, da ne bi umrli lačni

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189