Napadi v Gazi se stopnjujejo, danes ubitih vsaj 20 ljudi

Izraelske sile so ponoči iz zraka in s kopnega bombardirale predmestja Gaze, od davi je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 13 v bližini centra za razdeljevanje pomoči, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Palestinci še naprej bežijo iz uničenega mesta in okolice, medtem ko izraelska vojska stopnjuje napade v okviru načrta za zavzetje mesta in izgon milijona ljudi. Mednarodni odbor Rdečega križa je v soboto opozoril, da je varna množična evakuacija mesta Gaza nemogoča.

Kot še poroča Al Jazeera, so izraelske sile streljale na šotore razseljenih ljudi v južni Gazi, pri čemer so ubile otroka in ranile več drugih. Streljale so tudi na iskalce pomoči južno od Kan Junisa.