Napadi v Gazi se stopnjujejo, danes ubitih vsaj 20 ljudi

Izraelske sile so ponoči iz zraka in s kopnega bombardirale predmestja Gaze, od davi je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 13 v bližini centra za razdeljevanje pomoči, poroča katarska televizija Al Jazeera.
Palestinci še naprej bežijo iz uničenega mesta in okolice, medtem ko izraelska vojska stopnjuje napade v okviru načrta za zavzetje mesta in izgon milijona ljudi. Mednarodni odbor Rdečega križa je v soboto opozoril, da je varna množična evakuacija mesta Gaza nemogoča.
Kot še poroča Al Jazeera, so izraelske sile streljale na šotore razseljenih ljudi v južni Gazi, pri čemer so ubile otroka in ranile več drugih. Streljale so tudi na iskalce pomoči južno od Kan Junisa.
Izrael je mesto Gaza v petek razglasil za nevarno območje spopadov, vojska pa se pripravlja na popolno zasedbo mesta na okupiranem palestinskem ozemlju.
Zaradi podhranjenosti je v Gazi danes umrl še en otrok, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa, ki se sklicuje na lokalne zdravstvene vire. S tem se je skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote v Gazi povzpelo na 333, med njimi je 125 otrok, saj Izrael še naprej močno omejuje dostop do pomoči.
Palestinsko islamistično gibanje Hamas je medtem v soboto potrdilo smrt vodje gibanja v Gazi Mohameda Sinvarja, in sicer več kot tri mesece po tem, ko je Izrael sporočil, da ga je ubil v zračnem napadu. S tem je potrdil smrt mlajšega brata pokojnega voditelja gibanja Jahje Sinvarja. Slednjega so izraelski vojaki ubili oktobra 2024.
