Napadli Dekle z bisernim uhanom: prilepila sta se na sliko in se polila z juho

Policisti so aretirali tri podnebne aktiviste, ki so v Haaškem muzeju Mauritshuis napadli znamenito sliko Dekle z bisernim uhanom. Na umetnino Johannesa Vermeerja so se prilepili z lepilom, a je pri tej aktivistični akciji niso uničili, so sporočili iz muzeja.

"Stanje slike so preučili naši restavratorji. Na srečo je umetnina zaščitena s steklom in zato ni bila poškodovana," so sporočili iz muzeja Mauritshuis. Iz posnetka, ki ga je na družbenem omrežju objavil obiskovalec muzeja, vidimo, kako se eden izmed aktivistov z lepilom prilepi na steklo, ki ščiti sliko. Drugi aktivist se je z dlanjo prilepil na steno v bližini slike. Tretji udeleženec aktivistične akcije pa je medtem enega izmed svojih kolegov polil s paradižnikovo juho. "Kako se počutite, ko vidite, kako se nekaj prelepega in neprecenljivega pred vašimi očmi uničuje? Ali se počutite jezne? In kje je ta občutek takrat, ko gledate, kako se pred vašimi očmi uničuje planet?" je obiskovalce muzeja nagovarjal protestnik. Aktivisti so med svojo akcijo nosili majice z napisom "Prenehajte z nafto". Na napad so se odzvali tudi v muzeju. "Umetnine se ne morejo braniti. V muzeju Mauritshuis močno nasprotujemo poskusom škodovanja umetninam, ne glede na to, zakaj do teh poskusov pride," so sporočili iz muzeja, poroča NL Times. icon-expand Slika Dekle z bisernim uhanom je razstavljena v haaškem muzeju. FOTO: AP "Razumemo podnebne aktiviste. Borijo se za ohranitev narave. Ampak mi se borimo za ohranitev naše kulturne dediščine. Na žalost akcije podnebnih aktivistov vplivajo na umetniška dela," so še dejali muzejski delavci. PREBERI ŠE Aktivista s pire krompirjem nad Monetovo sliko, vredno 111 milijonov Zadnjih nekaj mesecev se je zvrstilo kar nekaj podobnih aktivističnih gest, v katerih so si tako imenovani podnebni aktivisti dlani prilepili na ene najbolj znanih in priznanih umetnin na svetu. PREBERI ŠE Zakaj 'podnebni aktivisti' svoje dlani lepijo na svetovne umetnine? Zadnji primer se je zgodil v Avstraliji, kjer sta si dva protestnika dlani prilepila na zaščitno steklo Picassove slike, s svojo gesto pa sta opozarjala na enega najbolj perečih problemov: klimatske spremembe.