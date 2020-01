Napadli hrvaško novinarko, ki je snemala prispevek o ministru za zdravje

"Ukazali so mi, naj se umaknem, saj da tu ne smem snemati," je povedala novinarka Andrea Topić. "Najprej je do mene pristopil moški, ki se je predstavil kot ministrov sorodnik. Prepoznal me je, saj je vedel, da sem novinarka. Tudi jaz sem ga prepoznala, saj sem v tem mestu že delala eno reportažo," je povedala za N1.

Kot je povedala, se je nahajala na javni površini, kjer ima zakonsko pravico za opravljanje svojega dela. "Nisem vstopila na privatno zemljišče, pa so vseeno napadli in mi skušali preprečiti snemanje." Vse skupaj je trajalo 25 do 30 minut, napad pa naj ne bi bil zgolj verbalen, saj je policija ugotovila poškodbe na novinarkinem avtomobilu. Ob tem je dodala, da se počuti grozno. "Že od jutra se tresem in sem v šoku," pripoveduje Topićeva.