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Napadli tanker. Trump: 'Iran je mrtev'

01. 09. 2026 06.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Raketa

V Hormuški ožini je bil znova napaden naftni tanker. Po navedbah britanske službe za pomorsko varnost UKMTO so plovilo zadeli trije neznani izstrelki, odgovornost za napad pa za zdaj ni znana. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump močno zaostril retoriko proti Teheranu in Iran razglasil za "propadlo državo". "Mrtev je," je zapisal.

V strateško pomembni Hormuški ožini je bil ponoči znova tarča napada naftni tanker. Britanska služba za pomorsko varnost UKMTO je sporočila, da so plovilo med izplutjem iz ožine zadeli "trije neznani izstrelki".

Incident se je zgodil približno 30 kilometrov vzhodno od omanskega mesta Khasab. Po doslej znanih informacijah v napadu ni bil nihče poškodovan. Kdo je izvedel napad, za zdaj ni jasno.

Hormuška ožina je ena najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti, razmere na območju pa so zaradi vojne z Iranom močno zaostrene.

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Trump: "Iran je uradno propadla država"

Le nekaj minut po poročilih o novem napadu na tanker je ameriški predsednik Donald Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil nov oster zapis o Iranu. "Iran je uradno propadla država. Mrtev je," je zapisal.

Trump je ob tem navedel vrsto trditev o stanju v državi. "Nimajo flote, nimajo letalskih sil, nimajo valute, svojim vojakom in policistom ne plačujejo, inflacija je 300-odstotna, vodstvo pa je v popolnem kaosu in ni sposobno ustrezno zastopati države," je zapisal ameriški predsednik.

Trump je podobno sporočilo objavil že dan prej, ko je zaradi smrti protestnikov v Iranu zahteval tudi pregon odgovornih.

"Zaradi vojnih zločinov proti človečnosti jim je treba soditi!" je zapisal.

Pri tem ni navedel, pred katerim sodiščem bi morali odgovorni po njegovem mnenju odgovarjati. Združene države sicer ne priznavajo pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) v Haagu, Trumpova administracija pa je proti sodišču uvedla tudi sankcije.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Iran napadel ameriški oporišči v Jordaniji

Zaostrovanje retorike spremlja nadaljevanje vojaških napadov v regiji. Iran je po lastnih navedbah napadel dve ameriški vojaški oporišči v Jordaniji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je izvedla kombiniran napad z brezpilotnimi letalniki in raketami. Po navedbah Teherana je šlo za povračilni ukrep zaradi ameriškega napada na iranski otok Larak.

Jordanska državna tiskovna agencija Petra je ob sklicevanju na vojsko poročala, da je Jordanija uničila osem raket, ki so vstopile v njen zračni prostor.

Ameriški vojaški vrh naj bi svaril pred nadaljevanjem vojne

Medtem naj bi se tudi znotraj ameriškega vojaškega vrha pojavljali resni pomisleki glede nadaljevanja vojne z Iranom.

Washington Post je ob sklicevanju na tajni dokument ameriškega obrambnega ministrstva poročal, da je več visokih predstavnikov ameriške vojske obrambnega ministra Peta Hegsetha opozorilo, da nadaljevanje vojne ni več vzdržno. Opozarjali naj bi tudi, da nadaljnje angažiranje v vojni z Iranom zmanjšuje sposobnost ZDA, da bi se odzvale na morebitne grožnje drugod po svetu.

Pentagon je poročanje časnika ostro napadel. Tiskovni predstavnik Sean Parnell ga je označil za "netočno", objavo informacij iz zaupnega dokumenta pa za "zločin".

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