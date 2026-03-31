Iran napadel tanker z dvema milijonoma sodčkov nafte

Po iranskem napadu na tanker Al Salmi se je na krovu vnel požar, ki so ga dubajski gasilci uspeli pogasiti, prav tako so preprečili razlitje nafte.

Vseh 24 članov posadke je na varnem in so nepoškodovani.

Dubajske oblasti so sicer sporočile, da je Iran tanker napadel z droni. Na tankerju naj bi bilo natovorjenih dva milijona sodčkov nafte iz Kuvajta in Savdske Arabije, kupec je bil na Kitajskem.

Kot je razvidno z zemljevida Marine Traffic, je bil tanker zasidran ob obali Dubaja, pred Hormuško ožino.