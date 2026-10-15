Napaka med polnjenjem bazena iz hotela pregnala goste: 21 oseb k zdravniku

V sredo dopoldan se je prek hodnikov hotela v Poreču razlezel intenziven vonj, ki je aktiviral sistem za evakuacijo. Net.hr je neuradno izvedel, da je šlo za človeško napako, ki se je zgodila med polnjenjem bazenskega rezervoarja s kemikalijami.

Istrska policija je potrdila, da so hotel evakuirali okoli 11. ure zjutraj, potem ko se je po njem razširil močan smrad. "Z dosedanjimi ukrepi in dejanji je bilo ugotovljeno, da je prišlo do kemične reakcije zaradi ponovnega polnjenja rezervoarja s kemikalijami za bazene," so sporočili s policije.

Policija in druge reševalne službe so zavarovale območje, gasilci pa so na kraju samem opravili potrebne meritve in ugotovili, da je hotel varen za uporabo, razen prostorov, kjer so shranjene kemikalije, in strojnice bazena. "Te prostore varujejo policisti in gasilci, preiskava pa se bo nadaljevala, ko bo to dopuščala koncentracija klora v zraku," so dodali.

Nekatere goste hotela so preventivno evakuirali v drugo krilo hotela, a so se lahko po poročanju hrvaškega medija po nekaj urah vrnili v svoje sobe. Hotel se je ponovno odprl v sredo popoldne, danes pa že sprejema nove goste.

Ljudem so zaradi nenavadnega močnega vonja po kemikalijah ponudili tudi preventivne zdravniške preglede. Zdravniško pomoč je po poročanju policije poiskalo 21 oseb, poškodbe naj bi bile po njihovih besedah lažje. Neuradno naj bi šlo sicer le za preventivni zdravniški pregled, po katerem so bili gostje odpuščeni domov.

Vsem je bila zagotovljena potrebna podpora, tistim, ki so jo zahtevali, pa je bil opravljen preventivni zdravniški pregled, po katerem so bili odpuščeni domov.