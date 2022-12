Napaka pri pretvorbi v evre: navdušeni Hrvati kupovali puloverje po 8 evrov

Napaka se je zgodila ob posodobitvi spletne strani. Nike se je namreč v luči skorajšnjega vstopa Hrvaške v evroobmočje odločil, da cene v kunah pretvori v evre. A so zamenjali le številke, ne pa tudi valute. Namesto 65 evrov so tako nekateri kosi oblačil stali le 65 kun (okoli 8,6 evra), med drugim puloverji s kapuco in kratke hlače z motivom moštev lige NBA. Cene majic so se medtem gibale okoli 30 kun (štiri evre).