Napaka trgovca Američanu prinesla bogastvo: 23 tisočakov na leto

Američan iz zvezne države Illinois vsakih nekaj tednov med potjo do svoje najljubše restavracije kupi srečko Lucky for Life (Sreča za vse življenje) za 10 ali 20 žrebanj. Prav ta rutina pa mu je 17. septembra prinesla bogastvo. Trgovec na bencinski črpalki je namreč naredil napako in pomotoma natisnil listek z 10 vrsticami za eno žrebanje, ki mu je naposled prinesla slabih 23 tisočakov na leto, ki jih bo prejemal do konca življenja.

Michael Sopejstal sicer živi v Illinoisu, a se na vsakih nekaj tednov skozi Indiano zapelje v Michigan. Tam namreč stoji njegova najljubša restavracija. Na poti pa vedno poskrbi tudi za nakup srečke Lucky for Life (Sreča za vse življenje) za 10 ali 20 žrebanj, poroča CNN. Na takšno pot se je tako odpravil tudi 17. septembra, a trgovec na bencinski črpalki je naredil napako in pomotoma natisnil listek z 10 vrsticami za eno žrebanje. A kljub napaki je Sopjestal srečko želel uporabiti. "Nato pa sem nekega jutra preveril svojo srečko in videl, da sem zadel 25.000 dolarjev (slabih 23.000 evrov) na leto za vse življenje," je Sopjestal povedal predstavnikom loterije. "Takoj sem začel razmišljati o tem, kaj bi lahko naredil z denarjem in ali bi želel izbrati pavšalno ali rentno možnost. Bil je neverjeten občutek," je povedal. 60-letnik je pred kratkim obiskal sedež loterije, da bi prevzel svoj dobitek, in izbral enkratno pavšalno plačilo v višini 390.000 dolarjev (dobrih 356 tisočakov) namesto 25.000 dolarjev na leto. Sopjestal je povedal, da namerava denarno nagrado porabiti za potovanje, ostanek pa namerava prihraniti. Srečka Lucky for Life se igra v približno dveh ducatih zveznih držav. Nagrade se gibljejo od treh dolarjev (2,7 evra) pa do glavne nagrade 1000 dolarjev (dobrih 900 evrov) na dan za vse življenje. Sopejstalove možnosti za srečo, ki se mu je nasmehnila 17. septembra, so bile ena proti več kot 1,8 milijona.