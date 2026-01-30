Naslovnica
Voyo.si
Tujina

Napake kirurga pustile trajne posledice pri skoraj stotih otrocih

London, 30. 01. 2026 09.00 pred 56 minutami 2 min branja 5

Avtor:
L.M.
Yaser Jabbar

Neodvisni pregled v londonski otroški bolnišnici Great Ormond Street Hospital je razkril resne strokovne pomanjkljivosti pri delu ortopedskega kirurga Yaserja Jabbarja, zaradi katerih je bilo med letoma 2017 in 2022 oškodovanih skoraj sto otrok. Primer je pritegnil tudi zanimanje policije in povzročil obsežne spremembe v delovanju bolnišnice.

Neodvisna strokovna komisija je kot poroča The Independent ugotovila, da je 94 otrok utrpelo škodo, neposredno povezano z delom kirurga Yaserja Jabbarja, specialista za rekonstrukcijo spodnjih okončin. Pri 36 otrocih je šlo za hude poškodbe, pri 39 za zmerne, pri 19 pa za blažje. Mnogi so ostali z dolgotrajnimi bolečinami, nekateri so morali prestati dodatne operacije.

Pregled je razkril ponavljajoče se napake, kot so slabo predoperativno načrtovanje, neustrezno nameščanje vsadkov, napačne kirurške tehnike, prezgodnje odstranjevanje fiksacij in pomanjkljiva dokumentacija. Posebej problematična je bila tudi komunikacija z družinami, ki pogosto niso prejele jasnih pojasnil o tveganjih, alternativah in ciljih posegov.

Poškodbe pacientov
Poškodbe pacientov
FOTO: AP

Čeprav je skupaj obravnaval tudi 642 pacientov, pri katerih niso ugotovili neposredne škode, poročilo poudarja, da so bile napake sistemske in ne posamezne, piše The Independent.

Med najbolj izpostavljenimi primeri je sedemletni deček, ki je bil izpostavljen povsem neprimernemu posegu za podaljšanje noge z doživljenjskimi posledicami, ter dvanajstletnik, pri katerem je kirurški zatič poškodoval stegno in arterijo. Eden od pacientov, danes študent, je zaradi zapletov izgubil velik del otroštva in še vedno trpi posledice posega.

Poškodbe pacientov
Poškodbe pacientov
FOTO: AP

Jabbar trenutno živi v tujini in nima več licence za delo v Združenem kraljestvu. Policija preučuje poročilo in presoja morebitno kazensko odgovornost.

Vodstvo bolnišnice se je, kot poroča The Independent javno opravičilo prizadetim družinam ter poudarilo, da so že uvedli obsežne spremembe v ortopedskem oddelku in širše, z namenom zgodnejšega odkrivanja tveganj in večje varnosti pacientov.

Great Ormond Street Hospital Yaser Jabbar napake kirurg otroci

Novo upanje: prelomna študija v zdravljenju raka trebušne slinavke

'Če bodo lokalne oblasti sodelovale, bi agente ICE lahko umaknili'

KOMENTARJI5

ajdanakolesu
30. 01. 2026 09.56
Tudi v Bolnici v Valdoltri je prihajalo do tragičnih zgodb deklic ki so bile izpostavljene neraziskanim metodam zdravljenja scoliose od gibsa, steznika,operacije do inv.vozička vedo v Soči kamor so jih premestili...od leta 1960-1998 beležimo kar nekaj žalostnih primerov zaradi napak. Dokumentacija pa je bila v arhivu potopljena. Tako ostajajo samo spomini iz otroštva.
Odgovori
0 0
petka5
30. 01. 2026 09.56
Pri nas bi se zz in nekateri mediji vzgali, da ne moremo izgubiti ortopeda, kdo bo pa delal operacije, kaj potem ce narobe.... glavno da je otroped ane nekateri mediji in zz
Odgovori
0 0
Planetmiru
30. 01. 2026 09.52
In kirurg bo sedaj lepo in udobno do smrti živel v domači deželi, kjer je naredil tudi diplomo..
Odgovori
+1
1 0
Nightingale
30. 01. 2026 09.46
Yaser Jabbar. Vse jasno...
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
30. 01. 2026 09.58
tebi je bolj malo jasno
Odgovori
0 0
bibaleze
