Napake kirurga pustile trajne posledice pri skoraj stotih otrocih

Neodvisna strokovna komisija je kot poroča The Independent ugotovila, da je 94 otrok utrpelo škodo, neposredno povezano z delom kirurga Yaserja Jabbarja, specialista za rekonstrukcijo spodnjih okončin. Pri 36 otrocih je šlo za hude poškodbe, pri 39 za zmerne, pri 19 pa za blažje. Mnogi so ostali z dolgotrajnimi bolečinami, nekateri so morali prestati dodatne operacije. Pregled je razkril ponavljajoče se napake, kot so slabo predoperativno načrtovanje, neustrezno nameščanje vsadkov, napačne kirurške tehnike, prezgodnje odstranjevanje fiksacij in pomanjkljiva dokumentacija. Posebej problematična je bila tudi komunikacija z družinami, ki pogosto niso prejele jasnih pojasnil o tveganjih, alternativah in ciljih posegov.

Poškodbe pacientov FOTO: AP

Čeprav je skupaj obravnaval tudi 642 pacientov, pri katerih niso ugotovili neposredne škode, poročilo poudarja, da so bile napake sistemske in ne posamezne, piše The Independent. Med najbolj izpostavljenimi primeri je sedemletni deček, ki je bil izpostavljen povsem neprimernemu posegu za podaljšanje noge z doživljenjskimi posledicami, ter dvanajstletnik, pri katerem je kirurški zatič poškodoval stegno in arterijo. Eden od pacientov, danes študent, je zaradi zapletov izgubil velik del otroštva in še vedno trpi posledice posega.

Poškodbe pacientov FOTO: AP