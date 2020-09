Napake zmanjšujejo navdušenje Nemcev nad korona aplikacijo

Medtem ko se Britanci pripravljajo na lansiranje lastne koronavirusne aplikacije za sledenje stikov, v Nemčiji po stotih dneh od začetka uporabe beležijo manj kot navdušene zaključke o boju proti virusu s pametnimi telefoni. Vlada sicer aplikacijo ocenjuje kot zelo uspešno in državljane pred zimo poziva k njeni uporabi.

Corona-Warn-App so v Nemčiji lansirali 16. julija, do začetka tega tedna pa si jo je v državi naložilo že 18,4 milijona ljudi. V aplikacijo so od takrat vnesli 1,2 milijona rezultatov testov.

Strokovnjaki so ocenili, da je za uspešnost aplikacije potrebno, da si aplikacijo naloži 33 odstotkov prebivalcev – v Nemčiji živi 83 milijonov ljudi – a se je za to odločilo le 22 odstotkov ljudi. Na začetku poletja so sicer ciljali na 60 odstotkov uporabnikov, čeprav zadnje študije kažejo, da bi bilo že 15 odstotkov dovolj za zmanjšanje smrtnosti in reprodukcijskega faktorja. Po podatkih Applove trgovine in Google Playa Telekom sicer ocenjuje, da ima aplikacija trenutno 15 milijonov aktivnih uporabnikov. Fazo razvoja aplikacije je v Nemčiji spremljala intenzivna debata v povezavi z zasebnostjo podatkov, zato se je nemška vlada odločila, da bo uporabila Bluetooth tehnologijo. Inštitut Roberta Kocha sicer nima podatkov o tem, kako učinkovita je aplikacija – ne vedo, koliko ljudi je bilo opozorjenih, da so bili v stiku z nekom, ki je okužen. Akreditirani medicinski laboratoriji (ALM - največja organizacija v Nemčiji, ki predstavlja laboratorije, ki opravljajo teste) trdijo, da se je med tri in šest odstotkov ljudi za testiranje odločilo, ker jih je aplikacija posvarila, da so bili v stiku z nekom okuženim.

icon-expand Jens Spahn FOTO: AP

Aplikacija opozoril kontaktom ne pošlje avtomatsko, temveč za to zaprosi uporabnika. Zdravstveni minister Jens Spahnje dejal, da je skoraj 5000 ljudi uporabilo aplikacijo v ta namen, ampak to je še vedno le polovica tistih, ki so pozitivni rezultat testa vnesli v aplikacijo in le 10 odstotkov vseh na novo okuženih v državi od dneva, ko je aplikacija zaživela. Spahn je poudaril, da aplikacija sicer ni čudežno zdravilo, ampak dobro služi kot opora delu zdravstvenih oblasti. Ob tem je opozoril, da so še vedno najbolj uspešni ukrepi varnostna razdalja, higiena rok in nošenje mask. Po oceni nemške vlade je sicer aplikacija zelo uspešna, pred zimo pa so pozvali državljane k uporabi aplikacije. Poleg tega, da aplikacija deluje le na najnovejših različicah operacijskega sistema, so strokovnjaki ugotovili, da kontaktno sledenje na avtobusih, vlakih in podzemnih deluje nezanesljivo, torej ravno tam, kjer je tveganje za prenos okužbe visoko.