Napenjanje mišic: ZDA poslale ladje, Venezuela kaže svoje ruske lovce

Na venezuelskem karibskem otoku La Orchila so se začele tridnevne vojaške vaje, v katerih sodeluje več kot 2500 vojakov, 12 vojaških ladij različnih velikosti, 22 letal in približno dva ducata drugih plovil, poroča CNN, ki se sklicuje na navedbe venezuelskega obrambnega ministra Vladimirja Padrina.
Na državni televiziji VTV so prikazali posnetke vojakov, ki so se izkrcali na plaži, medtem ko ob obali plujejo vojaške ladje, nad morjem pa krožijo letala. Ločeno so objavili še posnetke svojih ruskih lovskih letal, opremljenih s protiladijskimi raketami.
Padrino je pojasnil, da so vojaške vaje odziv Venezuele na prisotnost ameriških vojaških ladij v bližini venezuelskih teritorialnih voda. Washington trdi, da so ladje, med katerimi so vsaj trije rušilci z vodenimi raketami, na posebni misiji in da so njihova tarča tihotapci drog. Toda venezuelski predsednik Nicolas Maduro je prepričan, da ga želijo Američani odstaviti s položaja. Prejšnji mesec je opozoril, da se "noben imperij ne bo dotaknil svete zemlje Venezuele".
Washington Madura obtožuje trgovine z drogami in narkoterorizma. V začetku avgusta so povišali nagrado za vsakršne informacije o venezuelskem predsedniku, ki bi privedle do njegove aretacije, na 50 milijonov dolarjev (43 milijonov evrov).
Kot poroča CNN, je sicer del posnetkov ruskih lovcev nastal že lani. Po nekaterih ocenah naj bi imela Venezuela skupno 21 letal Su-30MK2, vendar pa ni znano, koliko jih je dejansko operativnih. Državo namreč že dlje časa pesti ekonomska kriza, ki je vplivala tudi na vzdrževanje vojaškega arzenala.
Kljub napetostim je Trumpov posebni odposlanec Richard Grenell v torek dejal, da še vedno verjame, da je mogoče doseči dogovor z Venezuelo in se izogniti konfliktu.
