Tujina

Napenjanje mišic: ZDA poslale ladje, Venezuela kaže svoje ruske lovce

Caracas, 19. 09. 2025 11.29 | Posodobljeno pred 34 minutami

M.S.
17

Venezuela je v luči ameriških groženj in naraščajočih napetosti v Karibskem morju začela tridnevne vojaške vaje. Objavili so več fotografij in videoposnetkov svojega vojaškega arzenala, ki med drugim vključuje tudi ruske lovce, opremljene s protiladijskimi raketami.

Na venezuelskem karibskem otoku La Orchila so se začele tridnevne vojaške vaje, v katerih sodeluje več kot 2500 vojakov, 12 vojaških ladij različnih velikosti, 22 letal in približno dva ducata drugih plovil, poroča CNN, ki se sklicuje na navedbe venezuelskega obrambnega ministra Vladimirja Padrina. 

Na državni televiziji VTV so prikazali posnetke vojakov, ki so se izkrcali na plaži, medtem ko ob obali plujejo vojaške ladje, nad morjem pa krožijo letala. Ločeno so objavili še posnetke svojih ruskih lovskih letal, opremljenih s protiladijskimi raketami. 

Padrino je pojasnil, da so vojaške vaje odziv Venezuele na prisotnost ameriških vojaških ladij v bližini venezuelskih teritorialnih voda. Washington trdi, da so ladje, med katerimi so vsaj trije rušilci z vodenimi raketami, na posebni misiji in da so njihova tarča tihotapci drog. Toda venezuelski predsednik Nicolas Maduro je prepričan, da ga želijo Američani odstaviti s položaja. Prejšnji mesec je opozoril, da se "noben imperij ne bo dotaknil svete zemlje Venezuele". 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Washington Madura obtožuje trgovine z drogami in narkoterorizma. V začetku avgusta so povišali nagrado za vsakršne informacije o venezuelskem predsedniku, ki bi privedle do njegove aretacije, na 50 milijonov dolarjev (43 milijonov evrov).

Kot poroča CNN, je sicer del posnetkov ruskih lovcev nastal že lani. Po nekaterih ocenah naj bi imela Venezuela skupno 21 letal Su-30MK2, vendar pa ni znano, koliko jih je dejansko operativnih. Državo namreč že dlje časa pesti ekonomska kriza, ki je vplivala tudi na vzdrževanje vojaškega arzenala. 

Kljub napetostim je Trumpov posebni odposlanec Richard Grenell v torek dejal, da še vedno verjame, da je mogoče doseči dogovor z Venezuelo in se izogniti konfliktu.

KOMENTARJI (17)

Lenart Čaubi
19. 09. 2025 12.03
IZ katere igrice je to?
ODGOVORI
0 0
Artechh
19. 09. 2025 11.58
+0
100% bodo ZDA krive. Večletno opozarjanje da naj nehajo droge tihotapiti se pa nikjer ne omenja
ODGOVORI
1 1
server
19. 09. 2025 11.43
+8
Napenjanje mišic zaradi naftnih zalog. Venezuela jih ima največ na svetu, žal pa njeni prebivalci nimajo nič od tega bogastva.
ODGOVORI
10 2
bohinj je zakon
19. 09. 2025 11.41
-3
Maduro z vami je celi svobodni svet. Amerika bo padla. No pasaran.
ODGOVORI
6 9
Z O V
19. 09. 2025 11.44
-2
Na robu bankrota, z tiskanim denarjem, težko pridejo na površino, brez oropanih zlatih rezerv...
ODGOVORI
4 6
bohinj je zakon
19. 09. 2025 11.48
+0
Domovina je to. Samo ena in edina. Četudi revna.
ODGOVORI
3 3
orehi
19. 09. 2025 11.40
+4
mirovnik Tramp ?
ODGOVORI
8 4
shadow_777
19. 09. 2025 11.38
+1
Vsaka država se ima pravico braniti!
ODGOVORI
4 3
Prototip
19. 09. 2025 11.56
+0
Če izvaža drogo,potem ne...
ODGOVORI
1 1
Stojadina-sportiva
19. 09. 2025 11.36
+6
A še mi Pilatuse v luft pošljemo, da se vsi v hlače podelajo malo. 😅
ODGOVORI
8 2
slayer2
19. 09. 2025 11.49
+1
🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 1
bb5a
19. 09. 2025 11.33
-1
Ruski lovci niso rusi. Tko da bl težka bo za Venezuelo.
ODGOVORI
3 4
