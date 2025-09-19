Napenjanje mišic: ZDA poslale ladje, Venezuela kaže svoje ruske lovce

Na venezuelskem karibskem otoku La Orchila so se začele tridnevne vojaške vaje, v katerih sodeluje več kot 2500 vojakov, 12 vojaških ladij različnih velikosti, 22 letal in približno dva ducata drugih plovil, poroča CNN, ki se sklicuje na navedbe venezuelskega obrambnega ministra Vladimirja Padrina.

Na državni televiziji VTV so prikazali posnetke vojakov, ki so se izkrcali na plaži, medtem ko ob obali plujejo vojaške ladje, nad morjem pa krožijo letala. Ločeno so objavili še posnetke svojih ruskih lovskih letal, opremljenih s protiladijskimi raketami.

Padrino je pojasnil, da so vojaške vaje odziv Venezuele na prisotnost ameriških vojaških ladij v bližini venezuelskih teritorialnih voda. Washington trdi, da so ladje, med katerimi so vsaj trije rušilci z vodenimi raketami, na posebni misiji in da so njihova tarča tihotapci drog. Toda venezuelski predsednik Nicolas Maduro je prepričan, da ga želijo Američani odstaviti s položaja. Prejšnji mesec je opozoril, da se "noben imperij ne bo dotaknil svete zemlje Venezuele".