Božič slovenskih vojakov na Kosovu: drevesce v barvah slovenske zastave

Napeti časi, približno deset zaprtih cest na severu Kosova, pa protesti. Bližina Prištine, Gračanica, kjer živi predvsem srbsko prebivalstvo. Ob cesti so izobešene srbske zastave. Čutiti je strah. Major Viktor Sluga, poveljnik skupine za povezovanje in nadzor v Gračanici pripoveduje: "Je nekaj manjših incidentov, ampak gre predvsem za kakšne grafite, ki se pojavljajo na vaseh".

'Bojimo se vojne'

Slovenski vojak iz skupine za povezave in opazovanje, ki so kot nekakšne oči terena, je povedal:"Bojimo se vojne. Če bo vojna, gorje nam! Napeto je, zelo je napeto ." Na Kosovu je tudi 91 pripadnikov slovenske vojske, mednarodna misija Kafor pa zagotavlja mir in stabilnost, predvsem v času, ko so med Srbijo in Kosovom trenja, je prepričan minister za obrambo Marjan Šarec. Dodal je "Kafor je še kako nujno imeti tukaj, kajti brez Kaforja bi bila situacija lahko zelo težka".

Nestabilne in krhke varnostne razmere

Generalmajor Robert Glavaš, načelnik generalštaba Slovenske vojske pravi: "Varnostne razmere so nestabilne in krhke. So pripadniki, ki jih pošiljamo na Kosovo, če primerjamo v zadnjih nekaj letih, boljše pripravljeni, se zavedajo, kam gredo. Če smo včasih rekli, da misija Kafor ni zahtevna misija, postaja zdaj zelo zahtevna misija".

Da bi si vojaki popestrili božično-novoletne praznike, so si v bazi Novo selo tudi okrasili svoje prostore. In tako je nastala tudi božična smrekica v barvah slovenske zastave. Tudi slovenska hiša v vojaški bazi Film City je praznično okrašena. Štabni vodnik Borut Župevc, član skupine za povezovanje in nadzor, je povedal: "V bazi si poskušamo narediti praznike čim lepše, da se počutimo čim bolj kot doma. Zdaj se bo na nivoju baze organizirala tudi božična večerja, skupaj se bomo podružili v jedilnici." Izdal je, da pridejo dobri možje z darili tudi v slovensko vojaško bazo na Kosovu.