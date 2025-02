Napet posnetek s spornega območja: Kitajci leteli manj kot tri metre od filipinskega letala

Filipinski pilot je kitajski helikopter, ki se jim je približal vsega tri metre, po radiu opozoril: "Letite preblizu, zelo ste nevarni." Cessna Caravan filipinskega urada za ribištvo in vodne vire se je zoperstavila ukazu kitajske mornarice, naj odide, in nadaljevala svojo rutinsko patruljo nad sporno plitvino Scarborough ob severozahodnih Filipinih, poroča AP. Na letalu je bil novinar agencije AP in drugi povabljeni predstavniki tujih medijev, ki so bili tako priča napetemu 30-minutnemu incidentu.

"Držite se stran in umaknite svoje letalo od nas, kršite varnostne standarde," je med napetim spopadom po radiu sporočil filipinski pilot. To se je nanašalo na standardno razdaljo med letali, ki jo zahtevata Zvezna uprava za letalstvo in Mednarodna organizacija civilnega letalstva, da preprečita letalsko nesrečo.

Filipinska obalna straža in Urad za ribištvo sta v izjavi zapisala, da ostajata "zavezana uveljavljanju svoje suverenosti, suverenih pravic in pomorske jurisdikcije v Zahodnofilipinskem morju, kljub agresivnim in stopnjujočim dejanjem Kitajske."

"Zahodno filipinsko morje" je filipinsko ime za odsek voda v Južnokitajskem morju blizu zahodne obale Filipinov. Kitajski uradniki niso takoj komentirali incidenta, vendar so v preteklosti vztrajno zagovarjali suverenost Kitajske nad Scarboroughom in okoliškimi vodami ter opozorili, da bodo njene sile za vsako ceno zaščitile njene ozemeljske interese.

Nevarno srečanje, proti kateremu se bo po pričakovanjih pritožila filipinska vlada, je zadnji incident v desetletja trajajočem ozemeljskem zastoju, ki vključuje Kitajsko, Filipine, Vietnam, Malezijo, Brunej in Tajvan na eni najbolj prometnih trgovskih poti na svetu. Spopadi na odprtem morju so v zadnjih dveh letih še posebej izbruhnili med kitajsko in filipinsko obalno stražo v Scarboroughu, tradicionalnem ribolovnem območju, in drugi Thomasovi plitvini, kjer je pristala filipinska mornariška ladja služila kot ozemeljska postojanka Manile od leta 1999, vendar jo od takrat pozorno spremljajo kitajska obalna straža in mornarica. Kitajska je po napetem spopadu s filipinskimi ladjami leta 2012 okoli Scarborougha napotila svojo obalno stražo in mornarico.

Naslednje leto so Filipini svoj spor s Kitajsko predložili mednarodni arbitraži. Odločitev arbitražnega senata, ki ga podpirajo Združeni narodi iz leta 2016, je razveljavila obsežen zahtevek Kitajske v Južnokitajskem morju na podlagi konvencije ZN o pomorskem pravu. Kitajska, podpisnica UNCLOS tako kot Filipini, je zavrnila sodelovanje v arbitraži, zavrnila njen izid in ji še naprej kljubuje.