Napeta razprava na zasedanju ZN, Gutterres jasen: Svet si ne more privoščiti nove vojne

"Ljudje na Bližnjem vzhodu se soočajo z resnično nevarnostjo uničujočega konflikta v polnem obsegu. Zdaj je čas za umiritev in deeskalacijo, niti tista regija niti svet si ne moreta privoščiti nove vojne," je Gutteres opozoril na izrednem zasedanju Varnostnega sveta po napadu Irana na Izrael. Izraelski veleposlanik je bil sicer precej bolj oster do Irana. "Svet mora danes ukrepati in obsoditi Iran zaradi njihovega terorizma," je dejal Gilan Erdan. Zaenkrat so vse oči uprte v Izrael, ki razmišlja o odzivu na napad. Izraelski predsednik Isaac Herzog je sicer za CNN že včeraj dejal, da si Izrael ne želi vojne in da je potrebno vzpostaviti ravnovesje. Razprava na zasedanju je bila sicer kar napeta, Erdan je iranske odposlance večkrat obtožil, da si Iran prizadeva za svetovno prevlado in da njihov napad dokazuje, da Teheranu "ni mar za muslimane ali islam". To je utemeljil s posnetkom, ki kaže kako je Izrael nad jeruzalemsko mošejo Al Aqsa prestregel iransko brezpilotno letalo. Pozval je tudi, naj se Iranska revolucionarna garda razglasi za teroristično organizacijo.

Izraelski veleposlanik Gilan Erdan FOTO: AP icon-expand

Iranski veleposlanik pri ZN Amir Saeid Iravani pa je medtem odgovoril, da je bila operacija njegove države "v celoti izvedena v skladu s pravico Irana do samoobrambe, ki je opredeljena v 51. členu Ustanovne listine ZN". Dodal je tudi, da Iran "nima namena sodelovati v konfliktu z ZDA", vendar je hkrati opozoril, da bodo uporabili pravico do sorazmernega odgovora, če bodo ZDA začele vojaško operacijo proti njim. Izredno zasedanje VS ZN je potekalo na zahtevo Izraela, ki so ga sklicali zaradi "neposrednega napada Irana z več kot 200 brezpilotnimi letali, manevrirnimi raketami in balističnimi izstrelki na Izrael, kar je očitna kršitev Ustanovne listine ZN in mednarodnega prava".

Iranski veleposlanik pri ZN Amir Saeid Iravani FOTO: AP icon-expand

Tudi ameriški veleposlanik se je strinjal, da svet ne sme pustiti iranskih dejanj brez odziva, saj da Iran že predolgo krši vse svoje obveznosti, saj oborožuje libanonsko oboroženo skupino Hezbolah, omogoča in oborožuje tudi jemenske upornike Hutijevce, na koncu pa še pošilja brezpilotna letala Rusiji. Predstavnik Ruske federacije je medtem skeptično opozoril Guterresa, da je bil zelo odziven pri obsodbah dejanj Irana, vendar pa ni bil tako odziven pri izraelskih napadih na iranski konzulat. A je bil Gutteres jasen. Obsodil je sicer resno stopnjevanje, ki ga predstavlja napad Irana na Izrael, hkrati pa tudi opozoril Izrael, ki je 1. aprila napadel iranski konzulat v Damasku ter poudaril, da je treba v skladu z mednarodnim pravom v vseh primerih spoštovati načelo nedotakljivosti diplomatskih in konzularnih prostorov ter osebja.

Skupina G7 obsoja napad na Izrael Skupina, ki jo sestavljajo Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Združeno kraljestvo in ZDA so najostreje obsodile napad na Izrael. "Izraelu in njegovemu ljudstvu izražamo popolno solidarnost in podporo ter ponovno potrjujemo svojo zavezanost njegovi varnosti." Kot so dejali, je Iran prispeval k destabilizaciji regije, čemur se je treba izogniti., zahtevajo pa tudi, da Iran preneha z napadi. "Pripravljeni smo sprejeti nadaljnje ukrepe zdaj in v primeru destabilizacijskih pobud." Vendar so dodali, da bodo okrepili humanitarno pomoč v Gazi in si prizadevali za takojšnje in trajno premirje ter izpustitev vseh talcev s strani Hamasa.

Izrael nadaljuje napade na Gazo "Tudi ko smo bili tarča napada Irana, nismo niti za hip izpred oči izgubili svoje bistvene naloge v Gazi, ki vsebuje rešitev talcev iz rok Hamasa, zastopnika Irana," je v nedeljo zvečer zatrdil tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari. V enklavi naj bi bilo še okrog 133 talcev in glede na zadnje informacije vojske se ti med drugim nahajajo v mestu Rafa. "Hamas še vedno zadržuje naše talce v Gazi. Talci so tudi v Rafi in storili bomo vse, kar lahko, da jih pripeljemo domov," je v nedeljo novinarjem dejal Hagari. V ločeni izjavi je vojska sporočila, da je v boj v oblegani enklavi vpoklicala še dve brigadi. Kam jih bodo namestili, ni navedla, je pa pred le nekaj dnevi vojska umaknila vse svoje enote razen ene brigade iz mesta Han Junis na jugu.

Razdejanje v Han Junisu FOTO: AP icon-expand