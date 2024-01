Zaradi razmer v Rdečem morju zamude beležijo tudi v Luki Koper

Skozi Sueški prekop v Egiptu gre 12 odstotkov svetovne trgovinske izmenjave. Ta ključna ožina, ki povezuje Sredozemsko morje z Rdečim morjem in Indijskim oceanom pa je trenutno vse manj atraktivna za ladjarje. Razlog za to so napadi hutijskih upornikov v Jemnu, ki ciljajo na tovorne ladje kot povračilni ukrep za vojno v Gazi.

"Ta grožnja bi lahko imela posledice za ves svet. Če se bodo napadi v Rdečem morju stopnjevali bo to negativno vplivalo na regionalni in mednarodni ladijski promet in dobavne verige," je dejal pomočnik generalnega sekretarja za Bližnji vzhod, Azijo in Pacifik pri ZN, Khaled Kiari. Številni ladjarji tako že preusmerjajo svoje ladje, namesto skozi Sueški prekop jih v Evropo pošiljajo okrog Afrike skozi Gibraltar.

"Ko uporabljamo Rt dobrega upanja, se stroški prevoza dvignejo za približno en milijon dolarjev na ladjo, kar pomeni daljši čas potovanja, od deset do 14 dni," je poudaril predsednik Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije, Gracijan Necmeskal. Pot je tako dvakrat daljša in to se že pozna v Luki Koper, kjer beležijo prve zamude, teh pa bi lahko bilo v prihodnje še več. Kot ugotavljajo, "so razmere v Rdečem morju zamaknile prihode treh kontejnerskih ladij, ki bodo skladno z napovedmi v Koper priplule v prvi polovici januarja. Kljub razmeram pa operativno delo v pristanišču poteka nemoteno."