Napeto med Iranom in ZDA: Trump tja 'za vsak slučaj' poslal ogromno floto

Kot poroča AP, je Mohammad Pakpour ZDA in Izrael opozoril, "naj se izognejo kakršnim koli napačnim izračunom. Islamska revolucionarna garda in Iran sta bolj kot kdaj koli prej pripravljena, s prstom na sprožilcu, da izvršita ukaze in direktive vrhovnega poveljnika."

Napetosti naraščajo

Kot poroča AP, napetosti med Iranom in ZDA po krvavem zatiranju protestov, ki so se začeli 28. decembra lani, rastejo. Medtem se je število aretiranih po poročanju aktivistov povzpelo na več kot 40.000, narašča pa tudi strah, da bi nekateri lahko bili obsojeni na smrtno kazen.

Ameriški predsednik Donald Trump je Teheran večkrat opozoril in postavil dve meji, ki jih Iran ne sme prestopiti, za uporabo vojaške sile ZDA. To sta ubijanje mirnih protestnikov in množična usmrtitev ljudi, aretiranih na protestih.

Ameriška flota FOTO: AP

Trump je sicer večkrat poudaril, da je Iran ustavil usmrtitev 800 ljudi, pridržanih na protestih. Je pa v četrtek na krovu letala Air Force One dejal, da ZDA 'za vsak slučaj' premikajo vojne ladje proti Iranu, če bo treba ukrepati. "Imamo ogromno floto, ki gre v to smer, in morda je ne bomo morali uporabiti," je dejal Trump. Uradnik ameriške mornarice je v četrtek dejal, da so letalonosilka USS Abraham Lincoln in druge vojne ladje, ki potujejo z njo, v Indijskem oceanu.

Letalske družbe vedno bolj nervozne, odpovedujejo lete v regiji

Zaradi napetosti na območju sta vsaj dve evropski letalski družbi začasno ustavili nekatere lete v širšo regijo. Air France je čez vikend odpovedal dva povratna leta iz Pariza v Dubaj. Letalska družba je sporočila, da v realnem času pozorno spremlja dogajanje na Bližnjem vzhodu in nenehno spremlja geopolitične razmere na ozemljih, ki jih oskrbujejo in preletavajo njena letala, da bi zagotovila najvišjo raven varnosti letenja. Sporočila je, da bo polete v Dubaj nadaljevala pozneje v soboto.