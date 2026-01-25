Naslovnica
Tujina

Napeto med Iranom in ZDA: Trump tja 'za vsak slučaj' poslal ogromno floto

Washington , 25. 01. 2026 16.18 pred 27 minutami 2 min branja 15

Avtor:
A.K.
Ameriška flota

'Iran ima prst na sprožilcu', svari poveljnik iranske paravojaške revolucionarne garde Pakpour, ki je bila ključna pri zatiranju nedavnih protestov, v katerih je umrlo na tisoče ljudi. Opozarja, da so njegove sile pripravljene bolj kot kdaj koli prej. Medtem pa Trump za 'vsak slučaj' pošilja ameriške vojne ladje proti Bližnjemu vzhodu. Napetosti med Iranom in ZDA namreč rastejo.

Kot poroča AP, je Mohammad Pakpour ZDA in Izrael opozoril, "naj se izognejo kakršnim koli napačnim izračunom. Islamska revolucionarna garda in Iran sta bolj kot kdaj koli prej pripravljena, s prstom na sprožilcu, da izvršita ukaze in direktive vrhovnega poveljnika."

Napetosti naraščajo

Kot poroča AP, napetosti med Iranom in ZDA po krvavem zatiranju protestov, ki so se začeli 28. decembra lani, rastejo. Medtem se je število aretiranih po poročanju aktivistov povzpelo na več kot 40.000, narašča pa tudi strah, da bi nekateri lahko bili obsojeni na smrtno kazen.

Preberi še Trump proti Iranu poslal vojaške ladje

Ameriški predsednik Donald Trump je Teheran večkrat opozoril in postavil dve meji, ki jih Iran ne sme prestopiti, za uporabo vojaške sile ZDA. To sta ubijanje mirnih protestnikov in množična usmrtitev ljudi, aretiranih na protestih.

Ameriška flota
Ameriška flota
FOTO: AP

Trump je sicer večkrat poudaril, da je Iran ustavil usmrtitev 800 ljudi, pridržanih na protestih. Je pa v četrtek na krovu letala Air Force One dejal, da ZDA 'za vsak slučaj' premikajo vojne ladje proti Iranu, če bo treba ukrepati. "Imamo ogromno floto, ki gre v to smer, in morda je ne bomo morali uporabiti," je dejal Trump.

Uradnik ameriške mornarice je v četrtek dejal, da so letalonosilka USS Abraham Lincoln in druge vojne ladje, ki potujejo z njo, v Indijskem oceanu.

Letalske družbe vedno bolj nervozne, odpovedujejo lete v regiji

Zaradi napetosti na območju sta vsaj dve evropski letalski družbi začasno ustavili nekatere lete v širšo regijo. Air France je čez vikend odpovedal dva povratna leta iz Pariza v Dubaj. Letalska družba je sporočila, da v realnem času pozorno spremlja dogajanje na Bližnjem vzhodu in nenehno spremlja geopolitične razmere na ozemljih, ki jih oskrbujejo in preletavajo njena letala, da bi zagotovila najvišjo raven varnosti letenja. Sporočila je, da bo polete v Dubaj nadaljevala pozneje v soboto.

Preberi še V Iranu že 5000 žrtev, oblasti obtožujejo teroriste, izgrednike in ZDA

Luxair je sporočil, da je sobotni let iz Luksemburga v Dubaj prestavil za 24 ur "zaradi nenehnih napetosti in negotovosti, ki vplivajo na zračni prostor v regiji, in v skladu z ukrepi, ki jih je sprejelo več drugih letalskih družb."

Podatki o prihodih na mednarodno letališče v Dubaju kažejo odpoved sobotnih letov iz Amsterdama nizozemskih prevoznikov KLM in Transavia. Po podatkih spletnih sledilnikov letov so bili v petek in soboto odpovedani tudi nekateri leti KLM v Tel Aviv v Izraelu.

KOMENTARJI15

Melonija
25. 01. 2026 17.05
ni za vsak slučaj ampak mislijo napasti Iran
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
25. 01. 2026 17.03
S tem naj se Trump raje ukvarja in reši perzijski narod pred tiranijo ... na Grenladijo pa naj pozabi !
Odgovori
+1
1 0
Alex82
25. 01. 2026 17.02
Bodo uporabili floto če krumpek pove da je ne bodo je obratno😅
Odgovori
-1
1 2
MC King
25. 01. 2026 17.01
Prej niso, zdaj bodo? Ti ajatole branijo Iran po počutju oz. blebetajo nesmisle.
Odgovori
+1
2 1
wsharky
25. 01. 2026 17.01
seveda lahko, če pa ima zagotovljeno poceni nafto iz Venezuele
Odgovori
-1
2 3
macolagobec
25. 01. 2026 17.03
To si je Trump priboril, nič ni blo zastonj!
Odgovori
0 0
EntityOne
25. 01. 2026 16.58
Pam Bondi je pravkar razkrila nekaj globoko zaskrbljujočega o tem, kako deluje aparat, povezan s Trumpom, in to bi moralo vznemiriti vsakogar, ki mu je mar za demokracijo.V pismu, poslanem zvezni državi Minnesota, je Bondi izdala nekaj, kar je mogoče opisati le kot prisilni ultimatum: ali država izroči dostop do volilnih imenikov, ali pa se bodo nadaljevale zvezne represivne akcije na področju priseljevanja. Sporočilo je jasno. Uveljavljanje priseljenske zakonodaje se ne uporablja kot orodje javne varnosti, temveč kot vzvod za pridobitev nadzora nad podatki, povezanimi z volitvami.Bondi je zahtevo zavila v birokratski jezik in vztrajala, da oddelek za državljanske pravice pri ministrstvu za pravosodje potrebuje dostop do volilnih imenikov, da bi »potrdil« skladnost z zvezno zakonodajo po Zakonu o državljanskih pravicah iz leta 1960. Trdila je, da bo to zagotovilo »svobodne in poštene volitve« ter povrnilo »red in zakonitost«.Toda ta razlaga se ob natančnejšem pregledu sesuje. Zvezne države že spoštujejo zvezne volilne zakone, nadzor nad volilnimi imeniki pa ne zahteva ustrahovanja ali zveznega izsiljevanja. Kar resnično izstopa, so časovna umestitev, grožnja in politični kontekst.To je videti veliko manj kot skrb za integriteto volitev in veliko bolj kot politični pritisk, še posebej v povezavi z agresivnimi operacijami ICE, ki so že povzročile resno škodo in strah v javnosti. Ko so izvršilni ukrepi izrecno vezani na politične koncesije, to ni več upravljanje države. To je prisila.Senator Chris Murphy je hitro dvignil alarm in opozoril, da gre za del širše strategije manipuliranja prihodnjih volitev. V video izjavi je Murphy dejal, da Trump in njegovi zavezniki vedo, da so globoko nepriljubljeni, in da v vmešavanju v volitve vidijo svojo najjasnejšo pot do ohranitve oblasti.Po Murphyjevih besedah je Minnesota zgolj testni primer. Če bo ta taktika tam uspešna, jo bo mogoče ponoviti v drugih mestih, kjer prevladujejo demokrati, in v neodločenih zveznih državah – v krajih, kot sta Philadelphia ali Phoenix – pri čemer bi se zvezna sila uporabljala kot pogajalski vzvod za dostop do občutljive volilne infrastrukture.To bi moralo skrbeti vsakogar, ne glede na strankarsko pripadnost.Najbolj zaskrbljujoče pa je, kako normalizirano postaja takšno ravnanje. Zvezne agencije ne bi smele delovati kot politična izvršilna roka. Priseljenska politika se nikoli ne bi smela uporabljati za izsiljevanje nepovezanih političnih koncesij od zveznih držav. Tako demokracija ne deluje.Še vedno obstaja možnost za odpor. Predlog zakona o financiranju ministrstva za domovinsko varnost še ni prestal senata. Demokrati imajo vzvod in morali bi ga uporabiti – ne za zaostrovanje konflikta, temveč za ponovno vzpostavitev meja izvršilne oblasti in preprečitev, da bi se zvezne agencije zlorabljale proti političnim nasprotnikom.To, kar se dogaja, nima zveze z zaupanjem v volitve ali javno varnostjo. Gre za oblast in za vprašanje, ali lahko demokratične institucije prenesejo dolgotrajen pritisk administracije, ki je pripravljena zabrisati vse etične in pravne meje, da bi jo obdržala.Zgodovina kaže, da demokracije redko propadejo naenkrat. Razkrajajo se takrat, ko ustrahovanje postane vsakdanje in odgovornost izgine. Prav zato so takšni trenutki pomembni – in prav zato jih ne smemo prezreti.
Odgovori
-3
0 3
myomy
25. 01. 2026 16.52
Tukaj sta na razpolago dve možnosti; da se ponovi Afganistan in Trump dobi po piskru, ali pa, da Trump sesuje Iran tako, kot je Libijo in EU čaka nov val beguncev (preko 90 milijonov). Janšisti so seveda za drugo opcijo, kakopak. Butli, pač.
Odgovori
-3
2 5
macolagobec
25. 01. 2026 16.59
Nisi skopčal Amerosov. Po morju lovijo in plenijo vse, ki jim niso všeč, kot gusarji. In kdo jim kaj more? Na morju so Amerosi nepremagljivi in to se sedaj svita tako Kitajcem kot Rusom. Trump jih bo hebal, da jim bo film poču, pol jih bo pa premagal. Zelo klever taktika.
Odgovori
+0
1 1
myomy
25. 01. 2026 16.50
Prvo naj pobije protestnike doma. Aja ... sej jih je že začel.
Odgovori
-6
2 8
macolagobec
25. 01. 2026 16.54
Trump je pršu v Iran branit protestnike, ki jim je obljubu, da jih bo zaščitu. No, njegova brzina pri tem je polžja, brzina iranskega režima v pobijanju protestnikov pa hipersonična.
Odgovori
+0
2 2
Slovenska pomlad
25. 01. 2026 16.47
Tako sem ponosen na SDS in Janšo,ki podpirata modrega Trumpa pri napadih na države,streljanje ljudem v glave in genocid.
Odgovori
-5
4 9
macolagobec
25. 01. 2026 16.52
Jah, na sebe seveda ne morš bit ponosen, ko pa take dreke trolaš, no.
Odgovori
+1
3 2
mikiki
25. 01. 2026 16.55
kar izvoli v Iran in podpiraj režim....
Odgovori
-1
0 1
Watcherman
25. 01. 2026 17.00
Si ti normalen?
Odgovori
0 0
bibaleze
