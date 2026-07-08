Nerodno srečanje z zgovornimi pogledi. Trump: Je prijazna oseba, ampak ...

Na videoposnetku Melonijeva, jasno nenavdušena, stopi do Trumpa in mu seže v roko. Ko obrne obraz proti kameri, je izraz na njenem obrazu zelo zgovoren, prav tako telesna govorica. Sprva se oba nejevoljno pogovarjata, Trump jo v svojem pokroviteljskem slogu potreplja po roki. Medtem ko se še vedno rokujeta, drug drugega vlečeta v svojo smer. Trump Melonijevi nekaj govori, ona pa se le obrne, ga potreplja po ramenu in z ledenim izrazom izstopi iz interakcije. Ameriški predsednik ostane z besedami v ustih in se nato sam z mrkim obrazom obrne proti kameram.

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Melonijeva je nekoč veljala za tesno Trumpovo zaveznico, a se je njun odnos zalomil prejšnji mesec, ko je Trump izjavil, da ga je prosila, naj se z njo fotografira na vrhu G7 v Franciji. Italijanska premierka je trditev zanikala in ga obtožila, da si je zgodbo izmislil.

Njuna interakcija pa zelo zabava spletne uporabnike. Nazadnje je predsednik Trump "zbodel" z objavo prirejene fotografije na družbenem omrežju Truth Social, s katero namiguje, da je italijanska premierka obsedena z njim. "Potreboval bom prepoved približevanja," je ob tem zapisal.