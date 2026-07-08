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Nerodno srečanje z zgovornimi pogledi. Trump: Je prijazna oseba, ampak ...

Ankara, 08. 07. 2026 09.02 pred 1 uro 2 min branja 38

Avtor:
Ne.M.
Trump in Melonijeva

Na vrhu zveze Nato v Ankari sta se ponovno v nelagodnem položaju znašla ameriški predsednik Donald Trump in italijanska premierka Giorgia Meloni. Uporabnike družbenih omrežij je zabaval posnetek njunega rokovanja. Trump sicer pravi, da se mu italijanska premierka zdi "prijazna oseba", ampak da je storila napako. Kakšno?

Na videoposnetku Melonijeva, jasno nenavdušena, stopi do Trumpa in mu seže v roko. Ko obrne obraz proti kameri, je izraz na njenem obrazu zelo zgovoren, prav tako telesna govorica. Sprva se oba nejevoljno pogovarjata, Trump jo v svojem pokroviteljskem slogu potreplja po roki. Medtem ko se še vedno rokujeta, drug drugega vlečeta v svojo smer. Trump Melonijevi nekaj govori, ona pa se le obrne, ga potreplja po ramenu in z ledenim izrazom izstopi iz interakcije. Ameriški predsednik ostane z besedami v ustih in se nato sam z mrkim obrazom obrne proti kameram.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Melonijeva je nekoč veljala za tesno Trumpovo zaveznico, a se je njun odnos zalomil prejšnji mesec, ko je Trump izjavil, da ga je prosila, naj se z njo fotografira na vrhu G7 v Franciji. Italijanska premierka je trditev zanikala in ga obtožila, da si je zgodbo izmislil.

Preberi še Trump vztraja: Melonijeva me je neprestano prosila za skupno fotografijo

Njuna interakcija pa zelo zabava spletne uporabnike. Nazadnje je predsednik Trump "zbodel" z objavo prirejene fotografije na družbenem omrežju Truth Social, s katero namiguje, da je italijanska premierka obsedena z njim. "Potreboval bom prepoved približevanja," je ob tem zapisal.

Preberi še Trump Melonijevi: Potreboval bom prepoved približevanja

V torek pa je premierko označil za "prijazno osebo", a ni mogel iz svoje kože: ponovno jo je kritiziral, ker ni pomagala v konfliktu z Iranom. "Ni se hotela vmešavati, zato je to malo pokvarilo moj odnos z njo. Ampak všeč mi je. Pravzaprav mislim, da je prijazna oseba. Ampak mislim, da je naredila napako," je Trump povedal novinarjem v Turčiji. Marca je namreč Italija ameriškim vojaškim letalom zavrnila dovoljenje za pristanek v letalski bazi Sigonella na Siciliji pred odhodom na Bližnji vzhod, ker Washington ni zaprosil za predhodno dovoljenje vlade v Rimu.

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KOMENTARJI38

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
08. 07. 2026 11.03
Pred imenovanjem za PV IT, so vsi svarili pred skrajno "Melonijevo". Izredno dobro se drži, lepo zmerna je v politiki, njene odločitve so racionalne. Vse pohvale.
Odgovori
0 0
Colgate
08. 07. 2026 11.00
Italija je komedija od države in nihče več jih ne jemlje resno.
Odgovori
-1
0 1
Aijn Prenn
08. 07. 2026 11.04
V lasti imam vsaj 10 strojev IT proizvodnje. Vsi odlični in zanesljivi.
Odgovori
0 0
Big M
08. 07. 2026 10.53
O kom pa se bi pogovarjali če ne o mojem dragem Krampiju😁?! Oranžni spi mirno ponoči brez skrbi podrepniki...😝
Odgovori
-2
0 2
asdfghjklč
08. 07. 2026 10.52
Zanimivo... Iran vodijo teroristi, zda pa psihični bolnik in navidezni diktator, ki bi rad bil putin 2.
Odgovori
+0
2 2
Damzi
08. 07. 2026 10.51
Bravo Melonie.
Odgovori
+5
6 1
Big M
08. 07. 2026 10.51
Če samo poglejaš kak se ji oči obračajo, noro! 😂🤣😂🤣😂! ena oka zapira druga odpira! A ti nevretenčarji vidijo samo Oranžnega! 😆
Odgovori
+4
4 0
Masterbater
08. 07. 2026 10.50
Smash
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
08. 07. 2026 10.38
Primitivec
Odgovori
+6
8 2
Nidami
08. 07. 2026 10.43
Jezen kot že dolgo ne
Odgovori
+0
2 2
Big M
08. 07. 2026 10.49
Spandex ma ne no! TDS žre možgane ha? 😂
Odgovori
+1
1 0
Racional-ec
08. 07. 2026 10.36
Ne smirgla ga bejba 5% 😂
Odgovori
+7
8 1
sosed5
08. 07. 2026 10.35
Ni to starleta melanija, to je prava dama, oranznoglavec pa ze na zunaj kaze, da je praznoglavec!
Odgovori
+6
10 4
klop12
08. 07. 2026 10.34
hja težko je bit ženski zraven PDFila in posilje...
Odgovori
+5
8 3
qwerty99
08. 07. 2026 10.28
Po tem posnetku je jasno, katera oseba si za katero osebo bolj želi prepoved približevanja.
Odgovori
+8
8 0
asdfghjklč
08. 07. 2026 10.26
Kako je že rekel švarcneker? Dokler si na njegovi strani, je super človek. In ko ga je švarci zavrnil glede podpore pred volitvami, pa je rekel, da ga oranžni od takrat sovraži in da govori grde stvari o njem.
Odgovori
+7
7 0
stoinena
08. 07. 2026 10.28
tipično za narcise. če si z mano si ok, no izkoriščam te, če pa se ne pustiš več, te bom pa izbrisal iz tega sveta. samo škoda da ni cel svet ta narcis, njegov svet je samo v njegovi glavi.
Odgovori
+6
6 0
Bolfenk2
08. 07. 2026 10.25
Je pa bil Janša na srečanju ves čas ob Trumpu. Golob ga je moral čakati pred WC.
Odgovori
-2
8 10
stoinena
08. 07. 2026 10.29
mah golob. zdaj si omišlja vlado v senci hahahhaaha kdaj bo razumel da je izgubil volitve? bolano.
Odgovori
-3
4 7
qwerty99
08. 07. 2026 10.31
Isti tiči radi skupaj letajo.
Odgovori
+0
1 1
Aleksei Kaar
08. 07. 2026 10.41
On je na volitvah zmagal - narod je odločil!
Odgovori
+2
3 1
lusma00
08. 07. 2026 10.53
Bolfenk seveda je bil ker cucek mora sedeti pri nogi gospodarja
Odgovori
+0
1 1
stoinena
08. 07. 2026 10.23
ha ha ga je odpikala. that` s my girl. ta še ni razumel s kom ima opravka.
Odgovori
+2
3 1
123soba
08. 07. 2026 10.23
Kje pa je naš klovn
Odgovori
+4
6 2
Bolfenk2
08. 07. 2026 10.22
Melonijeva se je zatreskala v Trumpa. To je lahko problem v politiki.
Odgovori
-20
1 21
KaiC
08. 07. 2026 10.24
Nobena normalna ženska se ne bi zatreskala v takega človeka. Sploh pa ne ženska, ki že ima moč...
Odgovori
+11
13 2
osservatore
08. 07. 2026 10.16
Narcisoiden oranžni trol je proti Melonijevi totalna razvalina.
Odgovori
+13
14 1
osservatore
08. 07. 2026 10.18
Še enkrat zahvala belgijcem, da v fuzbalu škartirali oranžnega trola.
Odgovori
+16
17 1
NeXadileC
08. 07. 2026 10.15
Je dokaj podobna Raffaelli Carrà.
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
08. 07. 2026 10.13
Lisička Zvitorepka
Odgovori
+0
1 1
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