Tujina

Napeto stanje: v Minneapolis prihaja na stotine imigracijskih uradnikov

Minneapolis, 12. 01. 2026 09.45 pred 1 uro 4 min branja 38

Avtor:
M.P.
ICE v Minneapolisu

V ameriško zvezno državo Minnesota odhaja več sto imigracijskih uradnikov. V Minneapolisu se namreč po tem, ko je agent ameriške službe za priseljevanje in nadzor meja ICE smrtno ustrelil ameriško državljanko Renee Nicole Good, napetosti stopnjujejo, nove mobilizirane patrulje pa naj bi po ukazu ameriškega predsednika okrepile zatiranje priseljencev. Vse bolj napeto je tudi ozračje med zveznimi in lokalnimi organi pregona.

Splet je še vedno nasičen s posnetki smrtonosnega posredovanja agenta ameriške službe za priseljevanje in nadzor meja ICE, v katerem je umrla mama treh otrok Renee Nicole Good, ozračje v Minneapolisu, ki ga vodijo demokrati, pa je vse bolj napeto. Spor med zvezno vlado, ki je po naročilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa decembra prvič okrepila operacije proti somalijskim prebivalcem Minnesote, in lokalnimi oblastmi se zaostruje, poroča CNN.

Državne oblasti imigracijske uradnike pozivajo, naj sodelujejo z lokalnimi organi pregona in naj odidejo, kar pa je sprožilo ostro retoriko zveznih uradnikov. Dodatno je retoriko zaostril tudi nedavno objavljeni posnetek, ki ga je med posredovanjem z mobilnim telefonom posnel agent Jonathan Ross, ki je kasneje proti ameriški državljanki izstrelil tri naboje ter jo ubil.

Preberi še Zadnje besede 37-letne Renee pred streli agenta ICE: Nisem jezna nate

Pomočnica sekretarja ministrstva za domovinsko varnost Združenih držav Amerike DHS Tricia McLaughlin je prepričana, da posnetek agenta podpira trditve agencije, in sicer da je agent ICE deloval v samoobrambi.

Četudi je na posnetku videti in slišati, kako Goodova agentu najprej pove, da ni jezna nanj, kasneje, ko skuša drugi agent odpreti njena vrata, pa voznica spelje, pri čemer volan močno zavije v desno - stran od agenta pred vozilom. Po mnenju lokalnih oblasti in številnih drugih slednje dokazuje, da se je skušala agentu izogniti in ga zaobiti. S posnetka sicer ni razločno videti, a zdi se, da je 37-letnica agenta vseeno rahlo oplazila. Ta le trenutek za tem proti njej ustreli trikrat in jo označi za "prekl*** pras***".

'Letos smo imeli dve streljanji, za eno je kriv agent ICE'

Napetosti so se v nedeljo zjutraj prelile na nacionalni oder, ko je sekretarka na ministrstvu za domovinsko varnost Kristy Noem pozvala uradnike v Minnesoti, naj "odrastejo", potem ko so se pritožili, da zvezne agencije ne sodelujejo z državnimi in lokalnimi uradniki, ki preiskujejo smrt Goodove.

Pri tem je izpostavila predvsem guvernerja Minnesote Tima Walza in župana Minneapolisa Jacoba Freya, ki sta po njenem mnenju politizirala streljanje in spodbujata uničenje in nasilje v mestu. "Izjemno sta politizirala in neprimerno govorila o razmerah na terenu v svojem mestu. Razburila sta javnost. Spodbujala sta uničenje in nasilje, ki smo ga v Minneapolisu videli v zadnjih nekaj dneh," je dejala v nedeljo.

Preberi še Več deset tisoč protestnikov v Minneapolisu, shodi po vseh ZDA

Ob tem pa je dejala še: "Svetujem jim, da odrastejo, dozorijo in se obnašajo kot ljudje, ki so odgovorni, ki želijo, da so ljudje varni in da se stori prava stvar."

Nekaj trenutkov pozneje je Frey ostro obsodil incident in agente ICE znova pozval, naj zapustijo Minneapolis. "Veste, koliko streljanj smo imeli letos? Dve, in eno od teh je bilo delo ICE," je poudaril za CNN.

Glede agenta, ki je ustrelil Goodovo, je medtem dejal, da je "brezskrbno uporabljal moč, zaradi česar je nekdo umrl". "Sem pristranski? Seveda. Pristranski sem, ker imam dve očesi. Vsakdo lahko vidi te posnetke, vsakdo lahko vidi, da ta žrtev ni domači terorist," je dodal Frey.

Župan je pozval k neodvisni preiskavi streljanja. Ministrstvo za pravosodje je državnim preiskovalcem preprečilo sodelovanje v preiskavi.

V Washingtonu je demokratska predstavnica Minnesote Ilhan Omar dejala, da zvezna vlada po streljanju ameriškega državljana prejšnji teden povzroča "kaos". "Videli smo, da agenti ICE pogosto skačejo iz svojih avtomobilov. To so neoznačeni avtomobili. Pogosto nosijo maske," je poudarila ter dodala, da povzročajo tudi zmedo ter da skušajo ustrahovati ljudi.

Proti ICE vsedržavni protesti

Minuli vikend je zaradi porasta imigracijskih ukrepov Trumpove administracije v Minneapolisu in drugod po Združenih državah izbruhnilo več kot 1000 demonstracij.

Protestniki so kljub dežju korakali tudi pred Belo hišo in nosili transparente, na katerih je pisalo "Trumpov fašistični režim mora oditi" in "Amerika, zbudi se!"

Ena od protestnic Claudia Schur se je pridružila pohodu, da bi izrazila svoje nezadovoljstvo z več ukrepi Trumpove administracije. "Ni več pravil, ni sramu, ni integritete," je dejala, medtem ko je držala transparent z napisom "ICE ven". "To je postala država, ki je sploh ne prepoznam več," je še dodala.

Drugo protestnico Julio Doherty medtem skrbi polarizacija med Američani. "Ni občutka skupnosti. Tako smo polarizirani, da je grozljivo. In moramo se postaviti po robu in storiti vse, kar lahko, da dosežemo spremembe," je dejala.

minneapolis ice protesti agenti

Mraz reže na Finskem: na severu ujetih več tisoč turistov

Kako je slovenski kraj z 800 prebivalci postal rekorder

Bolfenk2
12. 01. 2026 12.21
Proti ilegalnim migrantom, ki ne upoštevajo nobenega zakona, se ne moreš boriti s policijo, ki dela po zakonih in pod nadzorom nevladnikov. Potrebuješ paravojaške enote, ki so rahlo zunaj zakona. To nam manjka v EU. Sliši se nedemokratično ampak bolje to kot da nam ilegalci požrejo demokracijo, kulturo, varnost, socialo.
Odgovori
+1
1 0
mitja999
12. 01. 2026 12.21
Pa saj so pokazali posnetek z zvokom in ke jasno zakaj je streljal in tudi je upraviceno streljal.
Odgovori
0 0
NeXadileC
12. 01. 2026 12.05
Po streljanju, po ameriško, vojna? Saj oblast mora imeti vedno prav in dokazati svojo premoč.
Odgovori
-1
0 1
detect
12. 01. 2026 11.53
še bolj noro,še bolj živo, še bolj na poskok.
Odgovori
+2
2 0
myomy
12. 01. 2026 11.48
Kitajska mora ukrepati in osvoboditi ameriško ljudstvo izpod tega fašističnega, diktatorskega režima.
Odgovori
-4
2 6
nelevnedesen
12. 01. 2026 11.59
Kitajska znana po demokraciji. Kdaj so imeli zadnje volitve? Tam izbira kp, kot je v sfrj
Odgovori
+1
1 0
zajfa
12. 01. 2026 11.48
Močno zavije v desno..., daj novinarka rad bi videl tebe, ko bi nekdo sunkovito speljal z usmerjenim vozilom proti tebi, meter stran od tebe; in to s strani osebe, ki je protestnica ... Tip je reagiral kot je, ženska je mislila, da ker je "ženska" si lahko dovoli več kot temnopolti moški ali moški nasploh. Pa se je malo uštela, žal.
Odgovori
+0
4 4
Bolfenk2
12. 01. 2026 11.45
Bravo Trump. Naredil bo red med ilegalnimi migranti. Nujno potrebujemo take ICE agente z visokimi pooblastili tudi v EU, da se začne z remigracijami ilegalcev.
Odgovori
+2
5 3
Krog
12. 01. 2026 11.36
Čeprav se radi predstavljajo kot rešitev, so prav tisti, ki ljudi neprestano delijo na "naše" in "vaše", dejanski problem. Ne gre več za levo ali desno, ampak za politike in akterje, ki živijo od razkola. Družba se ne razpada sama od sebe, nekdo jo zavestno deli.
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
12. 01. 2026 11.31
desničarja fašita trumpeljna in njegove tepejo tudi dejstva ki jih navajajo usa mediji...da so bush, obama ali clinton izgnali precej več ilegalnih BREZ kakršne koli represije...kar počne desničar trump s svojo ICE ...plus ubija ameriške državljane
Odgovori
-4
2 6
BARK
12. 01. 2026 11.42
no niso oni nič več izgnali dej ne nakladaj v prazno...drugače pa ja očitno je zblaznel od židovskega denarja
Odgovori
-1
1 2
mitja999
12. 01. 2026 12.22
izgnali? Mislis pripeljali svoje volivce?
Odgovori
0 0
a res je
12. 01. 2026 11.27
Baje je se ta ženska z avtomobilom sicer izognila tem uradnim osebam ampak je skoraj povozila druge civiliste.
Odgovori
+0
5 5
a res je
12. 01. 2026 11.29
se je
Odgovori
-3
0 3
a res je
12. 01. 2026 11.30
Ti policaji bi morali imeti poleg kamer na prsih tudi kamere na glavah.
Odgovori
-3
1 4
Renee Nicole Good v spomin
12. 01. 2026 11.33
dejstva na n posnetkov te hipno postavijo na laz. kar priznavajo tudi oblasti minneapolisa in drugi drzavni organi minnesote
Odgovori
+1
4 3
Krog
12. 01. 2026 11.43
@ a res je “Baje" ni merilo za resna dejstva, ampak za špekulacije. In teh je bilo že več kot dovolj.
Odgovori
+1
1 0
a res je
12. 01. 2026 12.01
Baje obstajajo priče, ki trdijo, da jih je skoraj povozila. 😬
Odgovori
+1
1 0
Gašper 94
12. 01. 2026 11.27
Priseljenci? Zakaj ne uparabite pravih besed? To so ilegalni migranti. Legalni priseljenci in priseljenci z drzavljanstvom se nimajo cesa bati. Se nasprtno in podpirajo to ker oni so sli cez dolgotrajne procese da so dobili papirje
Odgovori
+5
9 4
Renee Nicole Good v spomin
12. 01. 2026 11.26
v usa je čisti fašizem desničarja trumpa...pobijajo in izvajajo represijo nad lastnimi državljani...sedaj je celemu svetu jasno...da je desničar trump mega lopov, kriminalec in zločinec...In tega desničarja trumpa obožujejo janša, mahnić in drugi janševiki...
Odgovori
-8
3 11
BARK
12. 01. 2026 11.47
še vedno leva stran ni rešitev ker ne znajo vodit drzave kaj šele zunanje politike
Odgovori
+2
4 2
mitja999
12. 01. 2026 12.24
koga lažeš... Postavi sam sebi vprasanje ali bi dovolil neznancu da vstopi v tvojo hiso brez da ves kdo je in s cim se ukvarja Pa potem naj zivi pri tebi in je iz tvojega hladilnika. Zraven pa potencialno se izvaja protizakonita dejanja. Ce je tvoj odgovor ne zakaj bi potem drzava to delala?
Odgovori
0 0
biggie33
12. 01. 2026 11.25
Drive baby, drive..
Odgovori
+3
6 3
pepe007
12. 01. 2026 11.25
Nelegalnih priseljencev ne moreš ignorirati, z njimi se je treba ukvarjati in jih vračati tja od koder so prišli ali pa jim legalizirati status. Ignoriranje problema ni rešitev. V ZDA se kar nekaj ljudi priseli tudi legalno, zato je nepošteno do tistih, ki se trudijo zadostiti zakonodaji, ki ni enostavna.
Odgovori
+5
7 2
SpamEx
12. 01. 2026 11.24
En da ga bojo na cesto zvlekl oranžnega
Odgovori
-3
3 6
SpamEx
12. 01. 2026 11.24
en dan
Odgovori
-5
0 5
MC King
12. 01. 2026 11.21
Trump mirovnik, ki se ga vsi bojijo. Končno je nekdo začel delati red.
Odgovori
+8
10 2
Artechh
12. 01. 2026 11.19
Smo se vedno pri rahlo oplazila? Fajn ga je zadela se iz posnetka mobitela slis konkretni trk.
Odgovori
-1
4 5
Rains
12. 01. 2026 11.19
Če pustiš tem skrajnim levičarjem, da počnejo kar hočejo, potem pride dobesedno do anarhije. Nimajo nobenega rešpekta do policajev in agentov, in s tem do zakona samega. Ena sama divjina z woke zablodami na čelu.
Odgovori
+4
8 4
Stajerc22
12. 01. 2026 11.14
Nekje je treba narediti red in Trump je edini, ki se je lotil te tezave.
Odgovori
+2
10 8
hansola
12. 01. 2026 11.12
Gestapo še kar živi, v ZDA.
Odgovori
-1
7 8
bibaleze
