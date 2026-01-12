Napeto stanje: v Minneapolis prihaja na stotine imigracijskih uradnikov

Splet je še vedno nasičen s posnetki smrtonosnega posredovanja agenta ameriške službe za priseljevanje in nadzor meja ICE, v katerem je umrla mama treh otrok Renee Nicole Good, ozračje v Minneapolisu, ki ga vodijo demokrati, pa je vse bolj napeto. Spor med zvezno vlado, ki je po naročilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa decembra prvič okrepila operacije proti somalijskim prebivalcem Minnesote, in lokalnimi oblastmi se zaostruje, poroča CNN.

ICE v Minneapolisu AP

Državne oblasti imigracijske uradnike pozivajo, naj sodelujejo z lokalnimi organi pregona in naj odidejo, kar pa je sprožilo ostro retoriko zveznih uradnikov. Dodatno je retoriko zaostril tudi nedavno objavljeni posnetek, ki ga je med posredovanjem z mobilnim telefonom posnel agent Jonathan Ross, ki je kasneje proti ameriški državljanki izstrelil tri naboje ter jo ubil.

Pomočnica sekretarja ministrstva za domovinsko varnost Združenih držav Amerike DHS Tricia McLaughlin je prepričana, da posnetek agenta podpira trditve agencije, in sicer da je agent ICE deloval v samoobrambi. Četudi je na posnetku videti in slišati, kako Goodova agentu najprej pove, da ni jezna nanj, kasneje, ko skuša drugi agent odpreti njena vrata, pa voznica spelje, pri čemer volan močno zavije v desno - stran od agenta pred vozilom. Po mnenju lokalnih oblasti in številnih drugih slednje dokazuje, da se je skušala agentu izogniti in ga zaobiti. S posnetka sicer ni razločno videti, a zdi se, da je 37-letnica agenta vseeno rahlo oplazila. Ta le trenutek za tem proti njej ustreli trikrat in jo označi za "prekl*** pras***".

'Letos smo imeli dve streljanji, za eno je kriv agent ICE'

Napetosti so se v nedeljo zjutraj prelile na nacionalni oder, ko je sekretarka na ministrstvu za domovinsko varnost Kristy Noem pozvala uradnike v Minnesoti, naj "odrastejo", potem ko so se pritožili, da zvezne agencije ne sodelujejo z državnimi in lokalnimi uradniki, ki preiskujejo smrt Goodove. Pri tem je izpostavila predvsem guvernerja Minnesote Tima Walza in župana Minneapolisa Jacoba Freya, ki sta po njenem mnenju politizirala streljanje in spodbujata uničenje in nasilje v mestu. "Izjemno sta politizirala in neprimerno govorila o razmerah na terenu v svojem mestu. Razburila sta javnost. Spodbujala sta uničenje in nasilje, ki smo ga v Minneapolisu videli v zadnjih nekaj dneh," je dejala v nedeljo.

Ob tem pa je dejala še: "Svetujem jim, da odrastejo, dozorijo in se obnašajo kot ljudje, ki so odgovorni, ki želijo, da so ljudje varni in da se stori prava stvar." Nekaj trenutkov pozneje je Frey ostro obsodil incident in agente ICE znova pozval, naj zapustijo Minneapolis. "Veste, koliko streljanj smo imeli letos? Dve, in eno od teh je bilo delo ICE," je poudaril za CNN. Glede agenta, ki je ustrelil Goodovo, je medtem dejal, da je "brezskrbno uporabljal moč, zaradi česar je nekdo umrl". "Sem pristranski? Seveda. Pristranski sem, ker imam dve očesi. Vsakdo lahko vidi te posnetke, vsakdo lahko vidi, da ta žrtev ni domači terorist," je dodal Frey. Župan je pozval k neodvisni preiskavi streljanja. Ministrstvo za pravosodje je državnim preiskovalcem preprečilo sodelovanje v preiskavi. V Washingtonu je demokratska predstavnica Minnesote Ilhan Omar dejala, da zvezna vlada po streljanju ameriškega državljana prejšnji teden povzroča "kaos". "Videli smo, da agenti ICE pogosto skačejo iz svojih avtomobilov. To so neoznačeni avtomobili. Pogosto nosijo maske," je poudarila ter dodala, da povzročajo tudi zmedo ter da skušajo ustrahovati ljudi.

Proti ICE vsedržavni protesti

Minuli vikend je zaradi porasta imigracijskih ukrepov Trumpove administracije v Minneapolisu in drugod po Združenih državah izbruhnilo več kot 1000 demonstracij. Protestniki so kljub dežju korakali tudi pred Belo hišo in nosili transparente, na katerih je pisalo "Trumpov fašistični režim mora oditi" in "Amerika, zbudi se!"

Protesti zaradi ICE v Minneapolisu AP

