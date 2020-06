Napeto v Budvi: policija aretirala župana in več njegovih sodelavcev

Občinski funkcionarji in nekaj občanov se je zjutraj zbralo v prostorih občine Budva, stavbo pa obkolilo več kot 10 policijskih kombijev. Zaprli so tudi glavno ulico in zaustavili promet, poroča srbski Blic .

Policija se je namreč pripravila za posredovanje potem, ko upravni inšpekciji v torek zvečer ni uspelo omogočiti vstop novih funkcionarjev Vladimirja Bulatovića in Snežane Kuč . Dostop do novega delovnega mesta jim je preprečila aktualna občinska uprava. Bulatović in Kučeva sta namreč zahtevala, da jima oblasti omogočijo opravljanje funkcij župana in direktorice občinske uprave, ki jih je prejšnji teden s 17 glasovi potrdila nova večina v mestni skupščini.

Policija je nato za vstop v zgradbo uporabila kemična sredstva, razbitih naj bi bilo več oken občinske zgradbe. Poleg župana in omenjenih funkcionarjev so policisti aretirali tudi županovega sina in brata. Poškodovanih naj bi bilo več oseb, med njimi tudi Carević in še nekateri njegovi sodelavci, poročajo srbski in črnogorski mediji.

Carević je sporočil, da je v teku okupacija Budve s strani vladajoče stranke DPS, ki jo vodi črnogorski predsednik Milo Đukanović.

Razmere v Črni gori so sicer zaostrene že nekaj mesecev. Povod naj bi bila uveljavitev za Srbsko pravoslavno cerkev (SPC) spornega zakona o svobodi veroizpovedi v Črni gori, v skladu s katerim naj bi SPC odvzeli lastništvo nad okoli 700 verskimi objekti v državi. Uradni Beograd in SPC trdita, da je zakon uperjen samo proti SPC, ki ji želi Podgorica "odvzeti cerkve in samostane".