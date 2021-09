Napetost med Kosovom in Srbijo se stopnjuje

Na severu Kosova se nadaljuje blokada cest pri administrativnih prehodih Jarinje in Brnjak med Srbijo in Kosovom.

Kosovski notranji minister Xhelal Svecla je danes sporočil, da so neznane osebe zanetile požar v centru za registracijo vozil v kraju Zubini Potok, zabeležili pa so tudi napad na center za registracijo v kraju Zvečan.

Na severu Kosova se medtem nadaljuje blokada cest pri administrativnih prehodih Jarinje in Brnjak med Srbijo in Kosovom. Novinar RTS je poročal, da sta danes prehod Jarinje preleteli dve srbski vojaški letali. Prelet so pospremili vzkliki zbranih: "Srbija, Srbija". Že v petek so območje preleteli srbski helikopterji, v okviru rednih aktivnosti, kot so pojasnili v Beogradu.

Srbi na severu Kosova protestirajo proti odločitvi Prištine, v skladu s katero morajo na vozilih s srbskimi registrskimi oznakami te odstraniti in namestiti začasne oznake Kosova. Kosovsko notranje ministrstvo je namreč sklenilo, da bo ta teden začelo upoštevati recipročnost v potniškem prometu s Srbijo. Avtomobili s srbskimi registrskimi oznakami morajo tako pri vstopu na Kosovo te zamenjati z začasnimi kosovskimi. Ta predpis je sicer za potnike s Kosova, ki vstopajo v Srbijo, v veljavi že vrsto let.