Napetost v Jeruzalemu narašča, mednarodna skupnost izrazila zaskrbljenost

Na vsakoletni paradi na dan Jeruzalema mladi sionisti običajno prečkajo muslimanska območja. Dogodek predstavlja spomin na izraelsko osvojitev vzhodnega Jeruzalema v vojni leta 1967. Mnogi Palestinci parado vidijo kot namerno provokacijo. Nekdanji visoki izraelski obrambni minister Amos Gilad je pozval k odpovedi parade in opozoril: "Sod smodnika gori in bi lahko vsak trenutek eksplodiral."

Napetosti naraščajo zaradi morebitne izselitve Palestincev z ozemlja, ki so jo zahtevali judovski naseljenci. Gre za okrožje Sheikh Yarrah v vzhodnem Jeruzalemu. Po navedbah zdravnikov in policije je bilo v zadnjih treh dneh v spopadih ranjenih več sto Palestincev in več kot 20 izraelskih policistov.

V noči na soboto so palestinski mladi na ulicah, ki vodijo do mestnih vrat v Starem mestu, metali kamenje in rušili policijske barikade, policija na konjih pa jih je razpršila z vodnimi topovi in opozorilnimi signali.

Netanjahu: Še naprej bomo gradili Jeruzalem

Izrael "odločno zavrača" pritisk, da naj prekine z gradnjo Jeruzalema, je v ponedeljek dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu po dnevih izgredov in večjih mednarodnih obsodb zaradi načrtovane izselitve Palestincev iz njihovih domov v mestu. Napetosti na območju Sheikh Jarrah v okupiranem vzhodnem Jeruzalemu so se spremenile v vsakodnevne konflikte, Washington pa je v soboto sporočil, da je "globoko zaskrbljen", in izraelske oblasti pozval, naj "s prebivalci ravnajo sočutno in s spoštovanjem".