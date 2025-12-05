Svetli način
Tujina

Napetosti čez Atlantik: Trump Evropi očita cenzuro in izgubo identitete

Washington, 05. 12. 2025 15.00 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
17

Ameriški predsednik Donald Trump načrtuje, da bodo ZDA ohranile večjo vojaško prisotnost na zahodni polobli za boj proti migracijam, drogam in vzponu nasprotnikov v regiji, je razvidno iz njegove nove strategije nacionalne varnosti. Namiguje tudi, da je Evropa v civilizacijskem zatonu, Bližnjemu vzhodu in Afriki pa namenja malo pozornosti.

Strategija na 33 straneh, ki jo je danes objavila Bela hiša, velja za redko uradno razlago pogleda Donalda Trumpa na zunanjo politiko. Takšne strategije, ki jih ameriški predsedniki običajno objavijo enkrat v mandatu, po poročanju spletnega medija Politico lahko pomagajo oblikovati način, kako ameriška vlada dodeljuje proračunska sredstva in določa politične prioritete.

Dokument po navedbah Politica nenavadno veliko pozornosti posveča zahodni polobli, predvsem v luči zaščite ZDA. Navaja, da je varnost meja primarni element nacionalne varnosti in posredno omenja prizadevanja Kitajske, da bi pridobila oporo v Ameriki. "ZDA morajo na zahodni polobli prevladati, kar je pogoj za našo varnost in blaginjo, pogoj, ki nam omogoča, da se v tej regiji samozavestno uveljavljamo, kadar in kjer je to potrebno," navaja dokument.

Strategija opisuje takšne načrte kot del "Trumpovega dodatka" k Monroevi doktrini iz leta 1823, po kateri ZDA ne bodo dopuščale zlonamernega tujega vmešavanja v svojo poloblo.

Trump je v strategiji najbolj oster do ameriških zaveznic v Evropi. Posredno kritizira prizadevanja za omejevanje skrajno desnih strank v Evropi in takšna dejanja označuje za politično cenzuro. Nakazuje tudi, da bodo migracije temeljito spremenile evropsko identiteto do te mere, da bi to lahko škodovalo zavezništvu z ZDA. Priznava pa gospodarske in druge prednosti Evrope ter to, kako je partnerstvo Amerike z večino celine pomagalo ZDA.

Evropska unija
Evropska unija FOTO: Shutterstock

Nova strategija poudarja, da morajo ZDA ohraniti in okrepiti globalno prevlado svojega finančnega sektorja, saj so ameriški kapitalski trgi in status dolarja kot svetovne rezervne valute ključni viri nacionalnega vpliva. Dokument opozarja, da tega položaja ni mogoče jemati za samoumevnega, zato poziva k spodbujanju inovacij ter razvoju digitalnih financ, da bi ameriški trgi ostali najdinamičnejši in najvarnejši na svetu.

Ob tem strategija prihaja v trenutku, ko Evropa pospešeno krepi svojo finančno samostojnost. EU pripravlja načrte za okrepitev enotnega trga naložb, izboljšanje globalne konkurenčnosti svojih bank ter kot poroča Politico razvoj digitalnega evra, s katerim želi zmanjšati odvisnost od dolarja in ameriških plačilnih sistemov.

Po drugi strani v dokumentu ni veliko kritik Rusije. Strategija sicer poudarja, da je v temeljnem interesu ZDA, da se pogajajo za hitro prenehanje sovražnosti v Ukrajini in da se zmanjša tveganje za rusko konfrontacijo z drugimi državami v Evropi.

Administracija tudi napoveduje ponovno uravnoteženje gospodarskih odnosov s Kitajsko, pri čemer bo prednost dala vzajemnosti in pravičnosti, da bi obnovila gospodarsko neodvisnost ZDA.

Strategija še navaja, da želijo ZDA preprečiti vojno v indopacifiški regiji. To je namig na naraščajoče napetosti v regiji, tudi med Kitajsko in zavezniki ZDA, kot sta Japonska in Filipini. Napoveduje tudi ohranitev politike glede Tajvana.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Dokument zavrača ambicije mnogih manjših držav. "Premoč večjih, bogatejših in močnejših držav je večna resnica mednarodnih odnosov," navaja strategija. Omenja tudi, da konflikt ostaja najbolj problematična dinamika na Bližnjem vzhodu, vendar je danes ta problem manjši, kot je bil. Najmanj pozornosti med vsemi celinami pa namenja Afriki.

Strategija tudi poudarja, da bi morale ZDA imeti visoke standarde za posredovanje zunaj svojih meja, a tudi, da želijo "preprečiti pojav dominantnih nasprotnikov".

Veliko prostora posveča hvali Trumpa. Opisuje ga kot predsednika miru in ga pohvali, da "uporablja nekonvencionalno diplomacijo".

V prvem Trumpovem mandatu se je nacionalna varnostna strategija v veliki meri osredotočala na konkurenco ZDA z Rusijo in Kitajsko. Nacionalna varnostna strategija je prvi v vrsti pomembnih dokumentov Trumpove administracije o obrambni in zunanji politiki. Med njimi je tudi nacionalna obrambna strategija, pri kateri je po navedbah Politica pričakovati podobno osnovno usmeritev.

